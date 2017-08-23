В Харькове около 150 спасателей в течение ночи ликвидировали пожар в здании апелляционного админсуда

В Харькове около 150 спасателей в течение ночи ликвидировали пожар в здании апелляционного административного суда.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, вчера, 22 августа, в 19:38 в дежурную часть поступила информация о пожаре в здании Харьковского апелляционного административного суда.

По информации спасателей, к месту происшествия направили подразделения ГСЧС в количестве пяти отделений на автоцистернах, одного отделения на автолестнице. По прибытию на место происшествия было установлено, что огнем охвачен почти весь периметр крыши трехэтажного здания. Руководитель тушения пожара объявил повышенный 3-й номер сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. В целом к месту пожара были направлены подразделения ГСЧС в количестве 24-х отделений на автоцистернах, 4 - на автолестнице, 2 автоколенных подъемника, 7 аварийно-спасательных автомобилей, а также другая спецтехника. На пожаре работали около 150 человек личного состава ГСЧС.

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Площадь пожара составляла около 1800 кв. м: горели деревянные конструкции крыши и перекрытия между 3-м этажом. Кроме того, огонь по пустотам внутренних конструкций распространялся на некоторые помещения 2-го этажа.

Пожар локализован в 23:33, ликвидирован - в 06:50 23 августа. На данный момент на месте пожара дежурит пять отделений на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. Проводится разбор и пролив внутренних конструкций. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате попадания молнии загорелось здание апелляционного административного суда.