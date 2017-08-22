В Харькове загорелось здание суда: попала молния (видео)

В Харькове горит здание Апелляционного административного суда. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отмечается, что информация о пожаре в здании суда на улице Семинарской, 46 поступила в 19:40 от очевидцев. По словам свидетелей, в крышу суда якобы попала молния, после чего начался пожар.

На место возгорания прибыло несколько экипажей спасателей. Пожару присвоен третий уровень сложности.

"Я работаю в типографии, услышал щелчок. Запахло паленой бумагой. Я выглянул в окно и увидел, что горит здание суда." - рассказывает очевидец Артур.

Предварительная причина возгорания - попадание молнии в крышу.