На Днепропетровщине правоохранители обнаружили плантацию из более 33 тысяч кустов конопли

В Верхнеднепровском районе Днепропетровской области сотрудники управления противодействия наркопреступности и аэроподдержки Департамента патрульной полиции 20 августа обнаружили плантацию с 33,5 тыс. кустов конопли. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Сейчас правоохранители устанавливают личность наркофермера.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Виновнику грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Ранее на Днепропетровщине полицейские нашли почти 400 кустов конопли на подсолнечном поле.