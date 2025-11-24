Подразделения захватчиков угрожают Славянску, атакуя город авиабомбами.

В России формируют общественное мнение не соглашаться на компромисс в рамках мирного плана США и Европы, в то же время армия оккупантов не останавливает давления в Донецкой области. Недавний обстрел КАБами Славянска указывает на подготовку к попытке захвата города. Об этом пишет Институт изучения войны (Institute for the Study of War; ISW).

Российские официальные лица и ультранационалистические голоса в течение последних дней продолжали отвергать любой мирный план, включая первоначально предложенный США план из 28 пунктов, указывая при этом на максималистские цели. Аналитики упомянули заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который 22 ноября сказал, что Кремль не может отступить от требований диктатора Владимира Путина.

По последним сводкам ISW о ситуации на линии фронта, оккупанты продвинулись в нескольких районах, в частности в восточной и южной частях Лимана, и к югу от Ямполя. При этом, в планах российских вооруженных сил, вероятно, существует попытка штурма Славянска, который в последнее время усиленно атакуется КАБами.

Российское военное командование может отдать приоритет наступательным операциям в Донецкой области. Однако эксперты считают, что реальные сроки, в течение которых оккупанты потенциально могут захватить всю Донецкую область, ещё более продолжительны, чем ранее.

Погодные условия, туман и дождливая погода, ранее способствовавшие наступлению, - в текущем сезоне непостоянны. Поэтому темпы российского наступления, как указывают эксперты, замедлятся по мере стабилизации погоды.

В случае, если захватчики будут способны использовать те же силы, которые они задействовали по всей линии фронта с 15 августа, исключительно для ведения боевых действий в Донецкой области, тогда РФ по срокам может надеяться лишь на удачу в попытке захвата Донбасса не ранее августа 2027 года, прогнозируют аналитики.

Бои на Донбассе: где наиболее напряженная ситуация

Как сообщал УНИАН, в Покровске была разбита снайперская позиция россиян. Подразделения ССО нанесли серию ударов росийским подразделениям, которые ведут наступательные действия в сторону Покровско-Мирноградской агломерации.

Кроме того, напряженная ситуация на Гуляйпольском направлении - там враг не уменьшает огневого воздействия на позиции ВСУ. Вблизи населенных пунктов Яблоково и Ровнополье десятки боевых столкновений.

Россияне рапортуют о захвате Купянска, однако согласно сообщению Генштаба ВСУ, о чем ранее передавал УНИАН, город в Харьковской области остается под контролем украинских защитников.

