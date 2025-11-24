Важно знать, как можно запустить севший аккумулятор в машине.

Практически все владельцы автомобилей знают, что во время пользования транспортным средством у него могут возникать поломки и неполадки, а также трудности немного иного плана. К одной из таких проблем относится разрядка аккумулятора, которая может произойти в самый неподходящий момент. О том, что делать, если сел аккумулятор в машине, - расскажем в материале.

Как понять, что сел аккумулятор в машине - на заметку водителю

Известно, что эта проблема становится особенно актуальной с наступлением холодов. Но причины могут быть и другие, более тривиальные - водитель забыл вечером выключить свет или вытянуть ключи из зажигания. В итоге с утра автомобиль не заводится. Но перед тем, как описать, что делать, если полностью разрядился аккумулятор, начнем с основы. Для начала нужно убедиться, что проблема именно в нем. Есть несколько верных признаков этого:

Если сел аккумулятор, то при запуске стартер будет молчать или очень слабо крутиться.

Фары и элементы подсветки в середине автомобиля перестанут гореть вообще или будут тусклыми, а индикатор батареи засветится красным.

Также машина перестанет открываться и закрываться с помощью брелока.

Другие элементы, какие как магнитола или дворники, тоже не будут нормально работать.

Если вы поняли, что сел аккумулятор в машине - что делать дальше, зависит от обстоятельств. В этом вопросе существует несколько важных нюансов. Один из них - как открыть капот снаружи, если сел аккумулятор. Для этого нужно немного отогнуть крышку и засунуть туда проволоку с крючком, которым надо "поймать" и потянуть в правильную сторону замочный фиксатор. Также на некоторых моделях можно снять радиаторную решетку и уже через нее добраться к замку.

Видео дня

Не менее важно знать, как открыть машину, если сел аккумулятор. Если в случае с механическими замками все очень просто, то с большинством современных автомобилей ситуация немного сложнее. В брелоках таких машин есть механические ключи для аварийных ситуаций, которые спрятаны внутри. Их нужно достать, потом найти отверстие возле ручки и открыть машину уже этим самым ключом.

Сел аккумулятор - как завести машину

В том случае, если автомобиль не заводится и все указывает на то, что дело в разряженном аккумуляторе, нужно знать, как его "реанимировать". В данном случае есть несколько вариантов:

Самый простой способ, как "оживить" аккумулятор, если он сел - это снять его с автомобиля и зарядить дома или в гараже с помощью специального зарядного устройства. Но далеко не всегда эта опция доступна.

Верный метод, как можно запустить севший аккумулятор - это "прикурить" от донорской машины с помощью специальных проводов. Для этого нужно другой автомобиль с заглушенным двигателем и выключенным зажиганием поставить рядом с вашим транспортным средством. Потом провод красного цвета присоединяется к донорской плюсовой клемме, а затем - к такой же на вашем. С помощью провода черного цвета соединяем отрицательную клемму донора и "массу" автомобиля, который надо завести (это может быть любая его деталь без краски). После этого запускаем двигатель и отключаем провода.

Еще один из вариантов, как завести машину, если сел аккумулятор, тоже требует наличия другого автомобиля или дополнительно двух взрослых крепких людей. Он заключается в том, чтобы привести транспортное средство в движение с помощью троса или людей, которые будут его толкать. Водитель обесточенного автомобиля сначала должен включить зажигание и держаться на нейтральной передаче. Когда же машина будет катиться со скоростью примерно 15-20 км/ч, нужно зажать педаль сцепления и включить вторую передачу. Затем надо убрать ногу со сцепления и зажать газ - автомобиль должен завестись. Важно, что этом способ подходит исключительно для машин с механической коробкой передач .

Кроме того, когда сел аккумулятор, его можно "оживить" с помощью специальных портативных зарядных пусковых устройств или так называемых бустеров. Все очень просто - подключаем клеммы к батарее, включаем зажигание и запускаем двигатель.

Как завести машину, если сел аккумулятор - автомат имеет свои нюансы

Во многих автомобилях строит автоматическая коробка передач, принцип работы которой отличается от механической. Из-за этого их нельзя завести с "толкача" или с помощью буксира, а если попытаться это сделать, то поломка гарантирована. Поэтому рабочие способы, как завести машину автомат если сел аккумулятор - это "прикурить" или использовать пусковые или зарядные устройства.

Ранее мы писали, при какой скорости увеличивается расход топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: