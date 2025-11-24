Военный считает, что надо готовиться к долгой и затяжной войне.

Псевдоновости и слухи о перемирии, заморозке конфликта или остановке войны сейчас очень негативно влияют на Вооруженные силы Украины, на армию в целом. Об этом сказал в эфире телемарафона командир стрелкового батальона 3-й ОШБР Богдан Корженко.

По его словам, когда речь идет о перемирии, то военнослужащий может думать, как где-то пересидеть, не выполнять свой долг, боевые задачи, никуда не идти и ждать, когда политики договорятся.

"Если переговоры ведутся, то они должны проходить более кулуарно, потому что их активное освещение приводит к тому, что многие военные думают не о войне, потому что они же просто люди, а думают о том, когда будет перемирие", - подчеркнул Корженко.

Он считает, что верить в перемирие в 2026 году не стоит:

"Об остановке войны вообще не стоит думать, а необходимо готовиться к долгой и затяжной войне с союзниками или без них".

Он отметил, что поскольку стрелковый батальон и 3 ОШБР состоит в основном из добровольцев, которые в большинстве верят в победу, а не в переговоры, то здесь не так трудно мотивировать личный состав к выполнению боевых задач. При этом добавил, что разговоры и слухи о переговорах активизируются постоянно, и уже все привыкли, что это лишь разговоры, а военным нужно делать свое дело.

Мирный план США - реакции

Как сообщал УНИАН, американский сенатор-демократ Марк Уорнер резко раскритиковал предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план в отношении Украины.

Уорнер подчеркнул, что документ фактически предусматривает "полную капитуляцию Украины" и может стать аналогом известной попытки умиротворения Невилла Чемберлена, который в 1938 году уступил требованиям Адольфа Гитлера перед началом Второй мировой войны.

Сенатор отметил, что первоначальная версия плана мира была "разработана исключительно с учетом позиции России", а интересами Украины пренебрегли.

В то же время аналитики ISW пишут, что в России формируют общественное мнение не соглашаться на компромисс в рамках мирного плана США и Европы, в то же время армия оккупантов не останавливает давления в Донецкой области.

