Любое болото - это важная составляющая экосистемы Земли. Часто ученые даже называют такие участки ландшафта легкими планеты, потому что именно топи поглощают углекислый газ эффективнее, чем густой лес. Узнайте, почему засасывает болото и всегда ли оно опасно для живых организмов, вроде людей.

Почему болото засасывает человека

Начнем с того, что любое болото - это кусочек ландшафта с ультра увлажненной поверхностью, слоем торфа больше 30 см и растениями, для жизнедеятельности которых нужны именно такие условия. Интересно, что с научной точки зрения, торфяной слой меньше 30 см уже не позволяет назвать местность болотом - лишь заболоченной землей, однако визуально они могут выглядеть одинаково.

Болота появляются или вследствие зарастания озера, или на участках суши с пониженным рельефом и плотной почвой, из-за чего испарение влаги происходит слишком медленно. Интересно, что засасывают человека только болота первого типа.

Они образуются так - представим, что есть участок ландшафта с первым, минеральным, грунтом. Над ним расположена сапропель (отложения из остатков растений, животных и планктона, которые находятся на дне пресного водоема). И дальше сразу вода - то есть, само озеро. Со временем, если оно зарастает, на дне разрастаются водоросли и мох, поднимаясь на поверхность. Кислорода под толщей растительности или очень мало, или нет совсем, все это начинает гнить, образуется торф. В итоге вся некогда кристально чистая голубая гладь покрывается водорослями, мхом и тиной.

Для того, чтобы понять, почему в болото затягивает, придется обратиться к законам физики и некоторым терминам, их, для данного контекста, три:

нормальное погружение;

недопогружение;

перепогружение.

Нормальное погружение - это ситуация, когда человек оказывается в обычной воде, реке или озере, где нижняя половина его тела находится под водой, а верхняя - над водой. То есть, человек погружается в воду ровно до того момента, пока сила тяжести его тела не сравняется с силой Архимеда, его выталкивающей.

Недопогружение - это ситуация, когда банка, брошенная в болото, остается лежать на поверхности и не тонет. Веса объекта недостаточно для достижения предела текучести трясины. Чтобы было проще понять, сравним трясину с майонезом - соус, просто намазанный на хлеб, своего вида не меняет и выглядит, как твердое тело в статичном состоянии. Но если вы надавите на него ножом - он поведет себя как жидкость и размажется по батону.

Перепогружение - феномен, который объясняет, как болото засасывает людей и животных. Как только субъект оказывается на поверхности трясины и давит на нее весом, сосредоточенным в ногах, предел текучести достигается и тело (человек или животное) "проваливается" вниз. Причем, чем больше субъект двигается - тем сильнее его засасывает вниз. Одна нога или рука, поднятая вверх, тут же увеличивает давление на остальные части тела, и человек стремительно начинает идти ко дну. Совсем не двигаться не получится - во-первых, жертву болота одолевает страх и паника, во-вторых, дышать тоже нужно, а для этого приходится поднимать голову выше, напрягая тело.

Есть несколько вариантов, что делать, если затянуло в болото - можно постараться принять горизонтальное положение, распределяя вес тела равномерно, сразу сбросить тяжелый рюкзак, если он есть, а также попытаться найти твердую длинную палку и стараться зацепиться ею за берег, как бы "подтягивая" себя к нему. Однако следует учитывать, что болота считаются опасной, практически непроходимой, местностью, и выбраться из трясины самостоятельно без посторонней помощи довольно трудно.

