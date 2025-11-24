Бен Старр, сыгравший Версо, отдаёт предпочтение концовке Маэль, но только из-за своей актёрской игры там.

Актёры Clair Obscur: Expedition 33 - Дженнифер Инглиш и Бен Старр - рассказали, что из двух финалов игры считают лучшим один и тот же вариант, хотя причины у них разные.

В финале Expedition 33 игрок делает ключевой выбор: оставить Маэль в нарисованном мире, где она окружена семьёй и друзьями, но её тело постепенно разрушается, или уничтожить полотно, стерев всю созданную реальность вместе с персонажами, но вернуть девушку в реальный мир.

В интервью GamesRadar+ Инглиш объяснила, почему выбирает именно путь Маэль. Для неё это не побег от реальности, а другая форма жизни, где героиня наконец может быть счастливой: "Маэль - моя девочка. Пусть живёт в своей фантазии".

Видео дня

Старр, который озвучивал Версо, согласился, хотя и по другой причине. Он отметил, что именно в этом финале особенно доволен своей актёрской работой: "Пожалуйста, проходите концовку Маэль. Я очень горжусь тем, что сделал там"

При этом Старр подчеркнул, что оба финала раскрывают одну и ту же тему - попытку Алисии справиться с утратой. По его словам, каждая концовка по-своему отражает процесс переживания горя, и обе трактовки остаются равноценными.

Ранее мы рассказывали, что стали известны номинанты на звание "Игра года" по версии самой престижной премии The Game Awards. Лидером по количеству номинаций стала Clair Obscur: Expedition 33, которая появится на премии аж 12 раз.

Вас также могут заинтересовать новости: