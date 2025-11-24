'Танцы со звездами' на 1+1 Украина: объявлены первые участники благотворительного спецвыпуска

Главная миссия этого выпуска - помочь украинским защитникам.

Легендарное шоу "Танцы со звездами" возвращается на экраны 1+1 Украина в формате специального благотворительного предновогоднего эфира под лозунгом "Движение к жизни", чтобы принести украинцам свет, поддержку и веру в самые темные времена.

Главная миссия этого выпуска - помочь нашим защитникам. Проект объединяет силы с Superhumans Center, современным украинским центром военной травмы, который собирает средства на прицельную эвакуацию раненых военных.

Задонатить на сбор можно прямо сейчас по ссылке.

Накануне, в закрытом телеграмм-канале "Танцы со звездами. Движение к жизни" уже объявили первых участников, и это:

Ветеранка Руслана Данилкина. Она ушла на фронт в 18 лет, где работала оператором-связистом. 10 февраля 2023 года получила тяжелое ранение. После ранения и реабилитации Руся прошла путь принятия новой себя, а сейчас активно помогает другим украинцам, которые получили ранения. С сентября 2023 года она работает в центре Superhumans, где поддерживает пациентов, помогая им адаптироваться к новой жизни. Кроме этого, ведет активную деятельность в социальных сетях, в частности в Instagram, где делится своим опытом, мотивирует и поддерживает других.

"С самого детства смотрела "Танцы со звездами", но даже и не мечтала когда-то сама выйти на паркет. Но, когда сейчас получила приглашение, сразу согласилась. Для меня важно нормализовать восприятие людей с ампутациями. Чтобы в нашей стране это стало чем-то обычным, повседневным. Показывать украинскому обществу, что люди с ампутациями продолжают жить свою нормальную полноценную жизнь. Также для меня стало важным аргументом, чтобы я согласилась танцевать - благотворительный сбор на прицельную эвакуацию для Superhumans. Хочу, чтобы как можно больше людей узнали об этом и задонатили.

В школе я танцевала. Помню, когда была еще без протеза, у меня было задание от психолога написать свои желания. Одно из них - научиться танцевать. Тогда я даже представления не имела, что могу сделать с протезом. Но уже сформировала у себя в голове такую мечту. А сейчас, когда я уже в проекте, очень переживаю, получится ли у меня танцевать. Но я готова идти навстречу своим страхам и доказывать себе, что сейчас я совсем другая, что готова пускать изменения в свою жизнь. И снова доказывать себе, что все возможно, что все ограничения только у тебя в голове",- говорит Руся.

Стендап-комик Василий Байдак. Звезда украинского юмора, волонтер и актер инародного театра абсурда "Горобчик" и пародийной группы Badstreet Boys. Он известен своими выступлениями, которые часто характеризует как "комедию абсурда", а во время полномасштабного вторжения активно занимается волонтерством и закрывает миллионные сборы для Сил Обороны Украины.

"В прошлом я занимался многим лишним: выучился на юриста, занимался 9 лет танцами, знаю на память песню "Штольня". Ну хоть что-то из этого должно пригодиться. И вот наконец-то! И я не про диплом юриста. Пригласили на "Танцы со звездами" - я вообще ни секунды не колебался, так как давно смотрел на этот проект и видел там себя. Правда, в этих мыслях, я вылетал там первый, но здесь так не будет. Потому что только один выпуск. Шах и мат!",- комментирует Василий.

Также на паркет выйдет телеведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс, которую зрители обожают за тепло, искренность и светлую энергию. В этом году Неля символично перенимает эстафету от своих коллег и друзей - Людмилы Барбир и Руслана Сеничкина, которые уже в свое время покоряли паркет "Танцев". Хотя на самом деле ее путь с проектом длится много лет - Неля мечтала сама выйти на паркет. И теперь настал момент, когда эта мечта наконец осуществится.

"Мой путь на телевидении начался восемь лет назад именно с "Танцев со звездами", ведь после окончания курсов в 1+1 Media School я стажировалась на проекте как администратор. А потом, присоединившись к команде "Сніданку", я вернулась на Танцы, но уже как ведущая балкона. Множество раз посещала эфиры, чтобы поддержать коллег - Руслана Сеничкина и Люду Барбир, которые участвовали в шоу. А теперь и моя очередь выйти на паркет!

На самом деле очень рада! Потому что мне очень хотелось когда-то в свое время принять участие в "Танцах". И вот сейчас выпала такая возможность! Тем более, что сейчас у нас есть классная благотворительная цель. Присоединяйтесь! Следите за нами в соцсетях! Мы обязательно будем вам показывать все детали нашей подготовки! Ну и встретимся на паркете уже совсем скоро!",- говорит Неля.

Это только начало звездного списка участников - другие имена сначала станут известны эксклюзивно в закрытом телеграм-канале "Танцы со звездами. Рух до життя", доступ к которому можно получить за донат от 500 грн. На канале: бэкстейджи, розыгрыши, эксклюзивы и все инсайды по подготовке к шоу.

