Маршрут включает в себя десять туристических локаций Гримайловской громады, в том числе в заповеднике "Медоборы".

В Тернопольской области, известной большим количеством старинных замков и крепостей, появился новый интересный туристический маршрут.

Как сообщается на официальном сайте Гримайловской громады, маршрут создан в рамках проекта "Культурная идентичность Гримайловской громады", который знакомит местных жителей и туристов с ее культурными и историческими памятниками, уникальными природными местами и выдающимися личностями, которые здесь родились и проживали.

Заповедник "Медоборы" – жемчужина маршрута

В целом маршрут включает в себя десять туристических локаций, а главной его изюминкой является природный заповедник "Медоборы", раскинувшийся среди зеленых холмов Подольских Товтр.

"Медоборы" – уникальный уголок природы, где земля хранит память о древнем Сарматском море. Около 15-20 миллионов лет назад здесь бурлили теплые морские воды, в которых жили колонии рифообразующих организмов. Их окаменелые остатки и сегодня можно увидеть в известняках товтр", – отмечают в громаде.

Заповедник был создан в 1990 году, а его площадь составляет более 9500 гектаров, большую часть которых занимают широколиственные леса. "Медоборы" является частью европейской сети "Эмеральд" (Emerald Network), объединяющей природные территории континента, важные для охраны редких видов. Здесь растет более 1100 видов сосудистых растений, среди которых десятки – из Красной книги Украины и Европейского Красного списка. Также в заповеднике обитают более 2000 видов насекомых, 202 вида птиц и 60 видов млекопитающих.

Как сообщается на официальной странице заповедника в Facebook, в новый маршрут вошли две локации из заповедной территории "Медоборов":

гора Острая;

хутор Крутилов – пещера "Отшельника", пещера "Жемчужина" и городище-святилище "Звенигород", которые являются остановками на эколого-образовательной тропе "В Пуще отшельника".

Что еще посмотреть на новом маршруте от Гримайловской громады

Впрочем, есть на маршруте еще ряд интересных локаций, среди которых – несколько старинных церквей и других религиозных учреждений:

деревянная церковь Св. Параскевы в с. Козина;

Николаевская церковь из с. Зеленое;

Часовня-усыпальница семьи Козебродских в с. Глебов;

Еврейская синагога в Гримайлове.

Кроме того, туристы могут посетить ландшафтный Гримайловский парк, появившийся здесь в конце 19-го и в начале 20-го века, вокруг одноименного дворца.

Новые туристические маршруты в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно новый однодневный туристический маршрут также появился в Черновицкий области. Он стартует от Смугарских водопадов в селе Розтоки, проходит через уникальные скальные образования Протятые камни, мимо величественной скалы Соколиный Глаз, и завершается на живописном перевале Нимчич.

Кроме того, новые интересные туристические маршруты появились в Хмельницкой области – до живописной Бакоты и вокруг курортного города Сатанов.

