Он отмечает, что возвращение к формату G8 может быть согласовано только на основе консенсуса.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг идею о возвращении России в G8, что предусмотрено "мирным планом" Соединенных Штатов Америки для Украины.

"В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу", - сказал он на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге, передает Deutsche Welle.

Кроме того, Мерц подчеркнул, что возвращение к формату G8 может быть согласовано только на основе консенсуса. Замечается, что и президент Франции Эммануэль Макрон выразил аналогичную точку зрения накануне, когда заявил, что предпосылок для повторного принятия России нет.

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее США представили рамочный проект из 28 пунктов по завершению войны России против Украины. В то же время положения этих пунктов созвучны с требованиями России.

В ответ на "мирный план" США страны Европы подготовили собственный контрвариант документа. Он состоит из 24 пунктов и во многих из них является более благоприятным для Украины.

The Telegraph отмечает, что во время переговоров в Женеве страны Европы внесли предложение вернуть российского диктатора Владимира Путина в формат "Большой восьмерки" (G8) - в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Из этой формулы Россию исключили в 2017 году после оккупации Крыма.

