При отсутствии бюджетных средств кэшбек не будут начислять уже с января.

С мая 2026 года украинцам могут прекратить начислять деньги по программе "Национальный кэшбек". При отсутствии бюджетных средств выплаты прекратятся раньше - с 1 января следующего года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1510.

Согласно тексту документа, перечисление начисленного кэшбека за декабрь 2025 года будет осуществляться в феврале 2026 года при наличии бюджетных средств.

Видео дня

Если же бюджетных средств не хватит, то начисление кэшбека получателям прекращается, начиная с 1 января 2026 года, а перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2025 года не осуществляется.

Также отмечается, что начисление кэшбека получателям следующего года прекращается с 1 мая.

"Национальный кэшбек" - главные новости

Программа "Национальный кэшбек" стартовала в октябре 2024 года, когда пользователям начали начислять по 10% кэшбэка за покупку товаров украинского производства на специальную карту. Потратить средства можно было на определенный перечень товаров и услуг - оплату коммунальных услуг, мобильной связи, лекарства, благотворительность и тому подобное.

С 15 ноября начался прием заявок в "Дие" на выплату средств по программе "Зимняя поддержка", которая предусматривает, что каждый украинец может получить единовременную помощь в 1000 гривень. Деньги начисляются на карту "Национальный кэшбек", а потратить их можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.

Для реализации программы правительство изменило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбек". Теперь средства из программы нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения (театр, кино, музеи), спорт, а также на приобретение военных облигаций. Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: