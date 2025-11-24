Сенатор США сравнил мирный план Трампа с умиротворением Гитлера

Американский политик назвал мирное предложение "полной капитуляцией Украины".

Американский сенатор-демократ Марк Уорнер резко раскритиковал предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план в отношении Украины.

В эфире Fox News политик назвал эту инициативу "исторически плохой сделкой" и провел исторические параллели со Второй мировой.

Уорнер отметил, что документ фактически предусматривает "полную капитуляцию Украины" и может стать аналогом известной попытки умиротворения Невилла Чемберлена, который в 1938 году уступил требованиям Адольфа Гитлера перед началом Второй мировой войны.

Сенатор отметил, что первоначальная версия плана мира была "разработана исключительно с учетом позиции России". Зато интересами Украины пренебрегли. Несмотря на заявления администрации Трампа о внесении изменений, Уорнер отметил, что президент "снова меняет свое мнение" относительно того, является ли документ окончательным.

"В конце концов, мы все хотим мира, но не такого мира, который вознаграждает главу Кремля Владимира Путина", - подчеркнул он.

Мирный план Трампа

Как сообщал УНИАН, в Киеве и европейских столицах на этой неделе растет напряжение: установленный Дональдом Трампом крайний срок для ответа на 28-пунктный мирный план по Украине вызвал дипломатический шок.

Как пишет The Washington Post, предложение, разработанное командой Трампа - вероятно, после консультаций с российскими посредниками - требует от Киева уступок, которые пересекают почти все украинские "красные линии". Впрочем, документы имеют весомые аргументы как "за", так и "против".

В Женеве США и Украина заявили о разработке "обновленного и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. Официальные лица США и Украины обсуждают возможность визита Зеленского в США, возможно, уже на этой неделе, для обсуждения мирного плана США с Трампом.

