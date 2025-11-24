Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Армия Российской Федерации атаковала энергетические объекты в четырех областях Украины. Без света остались десятки тысяч украинцев, сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что под вражеский удар попала энергетическая инфраструктура Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.

"Самая сложная ситуация в Днепропетровской области - без света более 60 тысяч потребителей. В Харьковской области из-за атаки обесточены еще около 10 тысяч абонентов", - добавляют в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В министерстве также напомнили, что в течение 24 ноября во всех регионах Украины будут поочередно отключать свет бытовым потребителям. Промышленность и бизнес должны ограничить потребление тока в соответствии с графиками ограничения мощности.

В "Укрэнерго" добавили, что из-за непогоды полностью или частично обесточены 45 населенных пунктов во Львовской области.

"Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток", - отмечается в сообщении.

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Диспетчеры энергосистемы также напомнили, что ситуация в энергосистеме в течение дня может меняться и посоветовали следить за актуальными графиками отключений света на официальный сайтах соответствующих облэнерго.

Удары России по энергетике Украины - последние новости

Россия продолжает терроризировать украинскую энергетику. Так, в ночь на 21 ноября враг в очередной раз ударил по энергетическим объектам в нескольких областях, оставив без света часть потребителей в Харьковской и Днепропетровской областях.

За два дня до этого, в ночь на 19 ноября, Россия массированно атаковала дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру в семи областях Украины. По данным Минэнерго, враг направил дроны и ракеты на энергетические объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

Из-за сложной ситуации в энергетике компания ДТЭК несколько раз обновляла графики отключений света на 19 ноября для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

