Участники проекта переходят в самую ответственную часть.

На популярном шоу "Зважені та щасливі" начинается индивидуальная борьба. Участники больше не разделены на две команды, и в новом выпуске каждый из них будет бороться за свой личный результат, сообщили в пресс-службе проекта.

"Зважені та щасливі" 9 выпуск - какие испытания ждут участников

В воскресенье, 23 ноября, в 19:00 выйдет 9 выпуск "Зважені та щасливі".

"После восьми недель командных соревнований участники проекта переходят в самую ответственную часть - индивидуальную борьбу за главный приз проекта", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что все участники наденут персональные футболки, и должны будут доказать, кто способен добыть в борьбе главный приз собственными силами.

"Отныне каждый сам за себя", - объявил в прошлом выпуске шоу ведущий Даниэль Салем.

На этой неделе участников и зрителей ждет:

проверка аналитического мышления (каждому участнику нужно будет составить свой рейтинг - от потенциального победителя до самого слабого звена);

несколько испытаний, среди которых конкурс с подъемами на жумарах;

судьи кулинарного шоу "Мастер Шеф" с еще одним неожиданным испытанием для участников;

тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков с сюрпризом для участников на тренировке.

"Финал недели будет абсолютно непредсказуемым: кто-то из участников сделает опасную попытку победить не собственной силой, а уловками", - добавила в пресс-службе.

Напомним, ранее УНИАН писал, как самый тяжелый участник шоу "Зважені та щасливі" покинул проект.

Вас также могут заинтересовать новости: