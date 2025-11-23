На популярном шоу "Зважені та щасливі" начинается индивидуальная борьба. Участники больше не разделены на две команды, и в новом выпуске каждый из них будет бороться за свой личный результат, сообщили в пресс-службе проекта.
"Зважені та щасливі" 9 выпуск - какие испытания ждут участников
В воскресенье, 23 ноября, в 19:00 выйдет 9 выпуск "Зважені та щасливі".
"После восьми недель командных соревнований участники проекта переходят в самую ответственную часть - индивидуальную борьбу за главный приз проекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все участники наденут персональные футболки, и должны будут доказать, кто способен добыть в борьбе главный приз собственными силами.
"Отныне каждый сам за себя", - объявил в прошлом выпуске шоу ведущий Даниэль Салем.
На этой неделе участников и зрителей ждет:
- проверка аналитического мышления (каждому участнику нужно будет составить свой рейтинг - от потенциального победителя до самого слабого звена);
- несколько испытаний, среди которых конкурс с подъемами на жумарах;
- судьи кулинарного шоу "Мастер Шеф" с еще одним неожиданным испытанием для участников;
- тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков с сюрпризом для участников на тренировке.
"Финал недели будет абсолютно непредсказуемым: кто-то из участников сделает опасную попытку победить не собственной силой, а уловками", - добавила в пресс-службе.
Напомним, ранее УНИАН писал, как самый тяжелый участник шоу "Зважені та щасливі" покинул проект.