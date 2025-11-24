Артист показал, как любимый сделал ему предложение-сюрприз.

Певец Меловин, который на днях ошеломил сеть своей помолвкой, раскрыл детали своей личной жизни. Стало больше известно о женихе артиста.

В своем блоге в Telegram Меловин признался, что Петр Злотя - это его "любовь с первого взгляда", поэтому во время предложения он не долго думал над ответом. По словам певца, его возлюбленный - доброволец-парамедик. Он служил в горячих точках таких, как Часов Яр, Бахмут и Запорожское направление.

Предложение Петр сделал Меловину в самом сердце Киева - на Майдане Независимости. Как рассказал артист, любимый подарил ему 501 розу и золотое кольцо итальянского бренда Damiani с 10 бриллиантами, весом 0,07 карата.

Певец поделился с поклонниками в Instagram видео момента признания, на котором видно, как именно Петр готовил ему сюрприз.

Что касается свадьбы, то официально пара не может узаконить свои отношения, но по словам Меловина, они надеются на принятие нового закона, который позволит им это сделать.

"Столько слов поддержки, поздравлений и вашей любви! Мне и Петру это читать очень приятно! Как только закон 9103 вступит в действие и будет подписан господином президентом, мы будем первыми, кто позовет всех вас, на роспись", - написал он в Threads.

Однако, кроме поздравлений, Меловин получил и большое количество хейта. В основном певца обвиняют в пиаре и хайпе на теме войны.

