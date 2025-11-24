Украинцы теряют разрешения на работу, страхование и фактически оказываются вне закона, пока власти решают их дальнейшую судьбу.

Тысячи украинцев в США оказались на грани потери легального статуса из-за затягивания администрацией президента США Дональда Трампа обработки продлений специальной миграционной программы для украинцев Uniting for Ukraine.

По данным Reuters, к марту почти 200 тысяч украинцев рисковали перейти в статус нарушителей миграционного режима, потерять разрешение на работу и стать уязвимыми к задержанию или депортации.

После паузы, которую администрация Трампа ввела в январе "по соображениям безопасности", продления начали принимать лишь по решению федерального суда. Однако фактическая обработка заявлений продвигается крайне медленно: с мая обработано всего около 1 900 заявок — лишь малая часть от необходимых десятков тысяч.

Uniting for Ukraine - что за программа

Гуманитарная программа, введенная в апреле 2022 года в период президентства Джо Байдена, позволила почти 260 000 украинцев въехать в США на начальный двухлетний период. Это небольшая часть из 5,9 млн украинских беженцев во всем мире, из которых 5,3 млн находятся в Европе, по данным ООН.

СМИ поговорило с двумя десятками украинцев, которые потеряли рабочие разрешения — и соответственно работу — из-за задержек с продлением. Среди них — айтишники, воспитательница детсада, финансовый консультант, дизайнер интерьеров и студент. Они рассказывают, что вынуждены тратить сбережения, обращаться за поддержкой к общинам и брать кредиты, пока ждут решения о своем статусе.

Некоторые собеседники признались, что боятся быть задержанными иммиграционными властями. Другие почти не выходят из дома или уехали из США — в Канаду, Европу или Южную Америку.

Возвращение в Украину для некоторых невозможно. Чьи-то дома были уничтожены, а чьи-то — оккупированы.

Политика Трампа по отношению к украинцам

Администрация Трампа приостановила обработку заявок и продлений украинской гуманитарной программы в январе, сославшись на вопросы безопасности. После напряженной встречи в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер заявил, что рассматривает возможность и вовсе лишить украинцев их легального статуса.

В итоге программу он не отменил, и в мае федеральный судья обязал власти возобновить обработку заявлений. Но с тех пор иммиграционные службы США обработали лишь 1 900 заявок на продление статуса для украинцев и других национальностей — ничтожную долю по сравнению с количеством тех, у кого он истекает, согласно новым данным правительства США, пишут журналисты.

Ранее УНИАН сообщал, что Британия жестко ограничит условия пребывания для беженцев. В частности, это касается правил натурализации для беженцев. Однако пока не совсем понятно, касается ли это только нелегальных мигрантов, или также и беженцев из Украины. Но в Британии заявляют, что нелегальная миграция "разрывает страну на куски".

Кроме того, мы также рассказывали, что Германия сокращает выплаты для беженцев из Украины. Те, кто прибыл в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать определенную гражданскую помощь.

