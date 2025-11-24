Членство Украины в НАТО и ЕС - неотъемлемая часть любого мирного плана.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук очертил правила мирного соглашения, которые, по его словам, "никто не может нарушить".

После обращения Владимира Зеленского в Швецию, спикер украинского парламента заявил, что Украина не согласится на юридическое признание оккупированных Россией территорий, ограничения в отношении украинских вооруженных сил или ограничения относительно будущих союзов Украины, пишет BBC.

Стефанчук подчеркнул, что эти правила являются принципами, которые "никто не может нарушить" на мирных переговорах. Он также заявил в шведском парламенте, что членство Украины в ЕС и НАТО должно быть частью любого мирного плана.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в шведском парламенте отметил, что "главной проблемой" мирных переговоров является требование лидера РФ Владимира Путина относительно юридического признания территории, которую он "украл" у Украины.

"Это нарушит принцип территориальной целостности и суверенитета", - заявил президент. Он также подчеркнул, что "границы нельзя менять силой".

Кроме того, Зеленский также рассказал, что сейчас в медиа много шума, много политического давления. "Путин хочет легального признания того, что он украл, сломать принципы территориальной целостности и суверенитета. Он хочет этого не только от Украины, он хочет этого от всего мира. И это очень опасно", - сказал он.

