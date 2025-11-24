Появился новый трейлер 5-го сезона.

Netflix показал новый трейлер пятого сезона сериала "Очень странные дела", раскрыв подробности сюжета первых четырех эпизодов. Премьера состоится уже совсем скоро - 27 ноября.

Как сообщает Tudum, события финального сезона популярного сериала будут разворачиваться осенью 1987 года через год после того, как Хокинс пострадал от Разломов. В новом трейлере можно заметить, как главные герои готовятся к решающей битве с Векной.

"Что может пойти не так?" - спрашивает Робин (Майя Хоук) в первые секунды анонса.

Видео дня

Действительно, многое может пойти не так, что довольно привычно для сюжета "Очень странных дел". Монстры с изнанки пробираются наружу, разрушая все вокруг и убивая местных. Разворачивается настоящая война, с которой Хокинс еще никогда не сталкивался.

Впрочем, любимая зрителями команда настроена позитивно и стремится положить конец Векни. В частности, Дастин (Гейтен Матараццо) отмечает в ролике:

"Я хочу увидеть сердце Векни на блюде".

К своим ролям вернутся Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Наталья Дайер, Чарли Гитон, Джо Кири и Майя Хоук.

Напомним, что пятый сезон был разделен на три части. Первые серии выйдут 27 ноября, выход второй части запланирован на Рождество - 26 декабря, а финал состоится на Новый год - 1 января и продлится рекордные три часа.

Недавно в сети появились первые пять минут финала "Очень странных дел".

