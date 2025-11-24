После встречи в кабинете директора школы двое мужчин пошли решать конфликт на улицу, один из них применил травматическое оружие. Есть раненый.

Во Львове во дворе средней общеобразовательной школы №13 произошла стрельба с участием родителей двух учеников начальной школы, которые до этого имели конфликт в классе. Об этом сообщил директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк.

"Сегодня во дворе средней общеобразовательной школы №13 на Сыхове произошла стрельба: родители после встречи в кабинете директора продолжили решать конфликт с помощью пистолета. После словесного конфликта один из мужчин достал пневматический пистолет и предварительно совершил четыре выстрела. У мужчины ранения в живот и ногу. На месте вызвали скорую, уже работают правоохранители", - рассказал глава департамента.

Он добавил, что никто из школьников и учителей не пострадал.

По его информации, дети мужчин - одноклассники, учатся в начальной школе и имели конфликт в классе.

Закалюк отметил, что сегодня состоялась встреча у директора с участием родителей детей и социального работника, где пытались решить проблемный вопрос. Однако родители не пришли к согласию и продолжили разговор один на один уже во дворе.

Инцидент на территории школы прокомментировали в полиции Львовской области. Там заявили, что, по предварительной информации, между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. Пострадавший госпитализирован.

По данным правоохранителей, в результате драки между двумя мужчинами, которые являются родителями учеников, один из них произвел выстрелы из травматического оружия в сторону другого. В результате оба мужчины обратились за медицинской помощью.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Также на инцидент в школе отреагировал мэр Львова Андрей Садовой. Он подчеркнул, что любое оружие на территории школы – это за пределами допустимого.

"Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда. Такие действия – угроза для детей, для учителей, для всех. Как будто нам мало войны. Мерзко даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом – независимо от того, кто этот человек", – заявил мэр города.

По его словам, состояние мужчины, получившего ранение, удовлетворительное. Ему оказывают помощь в городской больнице.

Стрельба в одной из школ Львова

В этом году весной в одной из львовских школ ученик девятого класса устроил стрельбу из пневматического пистолета. На соответствующем видео, которое попало в соцсети, видно, как один из трех мальчиков держит позади себя книгу, а другой целится в нее из пистолета. После выстрела они проверяют, пробила ли пуля учебник. Происшествие произошло при участии трех учеников 9 класса.

В полиции рассказали, что один из учеников принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шариков пневматического действия, которое принадлежит его отцу и, по предварительной договоренности, произвел выстрел в сторону своего товарища. В результате инцидента никто не пострадал. С учениками и их родителями провели воспитательные беседы.

