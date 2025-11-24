Девочке дали имя Мария.

44-летний украинский режиссер и телеведущий Евгений Синельников во второй раз стал отцом - его жена Наталья, которая является продюсером из BADOEVTEAM, родила девочку.

Беременность они не скрывали, поэтому подписчики знали, что пара ждет ребенка. Утром в понедельник, 24 ноября, Евгений опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию крошечной ручки новорожденного ребенка, подписав ее так:

"Привет, Синельникова Мария Евгеньевна".

Как известно, у ведущего есть сын Алексей от первого брака, а его вторая жена Наталья имеет дочь Агнию и сына Тимура от предыдущих отношений. Маленькая Мария стала их первым общим ребенком.

Как сообщал УНИАН, недавно своего первенца родила 47-летняя украинская телеведущая Инна Шевченко. Отцом ребенка является французский режиссер Лоран Жави, старше ведущей на 11 лет.

