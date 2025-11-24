В ЦПД опровергли российские выдумки об участии военных Северной Кореи под Гуляйполем.

Российские пропагандистские ресурсы заявили о якобы участии солдат Северной Кореи в боях на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя. Впрочем, руководитель Центра противодействия коррупции Александр Коваленко опроверг это.

"По состоянию на 9:00 утра информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения", - написал он.

Ситуация возле Гуляйполя - главные новости

Как сообщал УНИАН, по оценкам примерно на восемь километров к северо-востоку от Гуляйполя и на четыре километра к востоку от города.

Видео дня

Ранее российские СМИ распространили заявления о том, что северокорейских военных якобы перебросили в район Гуляйполя после двухмесячных тренировок на полигонах. Количество якобы привлеченных солдат не сообщалось, также не было предоставлено фото или видеоподтверждения.

Кроме этого, враг распространял информацию об окружении украинских подразделений на Гуляйпольском направлении и якобы заградительные отряды, блокирующие отход Сил обороны. 21 ноября эти заявления также были опровергнуты украинскими военными.

Вас также могут заинтересовать новости: