Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "главной проблемой" мирных переговоров является требование лидера РФ Владимира Путина о юридическом признании территории, которую он "украл" у Украины. Об этом он заявил во время выступления в парламенте Швеции, пишет BBC.

"Это нарушит принцип территориальной целостности и суверенитета", — заявил он.

При этом президент Украины подчеркнул, что "границы нельзя менять силой".

"Продолжайте давить на Россию. Россия продолжает убивать людей", — сказал он.

По мнению Зеленского, разрешение России силой захватить земли создаст опасный прецедент.

Международное право признает территориальную целостность и суверенитет Украины. Аннексия Крыма Россией в 2014 году и оккупация ею ряда других регионов напрямую бросили вызов этому принципу, и идея о том, что мирное урегулирование может вознаградить Москву за её агрессию, неприемлема, считает Зеленский.

Зеленский прокомментировал переговоры со США

Он заявил. что Украина находится в "критическом моменте", в медиа много шума и политического давления. Однако Украина работает с Соединенными Штатами, европейскими партнерами, многими другими странами, чтобы закончить эту войну и принести реальную безопасность.

Он добавил, что Украина скоординировала с США ряд шагов, которые позволяют сохранить на столе переговоров чрезвычайно важные вопросы. В частности речь идет о полном освобождении всех украинских заключенных по формуле всех на всех, а также гражданских и детей, которых похитила Россия.

