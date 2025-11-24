Актриса повторяет нарративы российской пропаганды.

Российская актриса театра, кино и телевидения Нонна Гришаева снова отличилась пропагандистскими заявлениями об Украине.

В интервью российскому проекту "Слово" бывшая одесситка заявила, что россияне и украинцы якобы являются "родными братьями", а в Украине людей в течение 30 лет учили, что все русское является плохим. На напоминание о том, что она родилась в этой стране, Гришаева отвечает так:

"Я родилась в Советском Союзе и в русском городе Одесса. В Одессе никогда не говорили на украинском языке. Никогда. То, что появились украиноязычные люди, их завезли в Одессу. Их никогда не было. Это страшно".

Также актриса вспомнила, как однажды ей из Одессы позвонила мама, чтобы пожаловаться, что ее "заставляют" преподавать английский язык на украинском. После этого Гришаева приняла решение забрать ее в российскую столицу.

Напомним, Гришаева еще в 2017 году попала в базу "Миротворец" за пропаганду войны, публичную поддержку российской агрессии и распространение российской пропаганды.

В начале полномасштабной войны актриса заявила, что "любит и папу, и маму, и не хочет, чтобы папа бил маму, при том, что она ему изменила". Папой и мамой она, очевидно, считала Россию и Украину.

