Ограничение ВСУ будет в любом случае: эксперт оценил требования РФ в отношении Украины

До войны в рядах ВСУ служили 250 тысяч человек, отметил Михаил Жирохов.

В любом варианте мирного договора между Украиной и Россией будет пункт по ограничению численности ВСУ. Такое мнение высказал Михаил Жирохов, военный эксперт, в эфире на Radio NV.

"К сожалению, как и другие пункты, которые мы бы очень не хотели. Но сейчас есть контрпредложение от европейцев о 800 000. Но я не могу сказать, откуда взялась именно 600 000", - сказал Жирохов.

Он добавил, что до начала полномасштабной войны, в рядах ВСУ служили 250 тысяч человек. Впрочем, как отметил эксперт, здесь важно, будут ли под эти ограничения попадать другие силовые структуры Украины.

"Будет ли, например, учитываться Министерство внутренних дел или другие вооруженные формирования. Когда на Советский Союз были определенные ограничения по количеству, они переводили целые воздушно-десантные дивизии в пограничную службу. Десантникам выдавали зеленые береты для того, чтобы было их уменьшение. То есть есть разные варианты, как это может происходить и этих людей можно считать по-разному", - добавил Жирохов.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее The Telegraph опубликовали европейский вариант мирного плана по войне в Украине. В нем в частности говорится о недопустимости введения ограничений на Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность.

Между тем Financial Times пишет, что ограничение численности ВСУ "было бы неприемлемым нарушением" украинского суверенитета. В то же время журналисты отмечают, что сокращение численности на треть от нынешнего уровня все равно оставит Украину значительной и грозной армией - почти вдвое больше численности крупнейших сил в ЕС.

