Представитель президента РФ говорит, что знает об этих переговорах только из СМИ.

В Кремле утверждают, что не получали никакой официальной информации о переговорах Украины, ЕС и США в Женеве относительно "мирного плана". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"Нет. Мы пока не получали никакой информации. Мы внимательно отслеживаем сообщения в СМИ, которые в последние дни шли, в том числе из Женевы. Но официально мы ничего не получали", - отметил Песков.

По словам Пескова, Кремль не знает, какой именно документ был выработан в ходе контактов Вашингтона и Киева.

Он подчеркнул, что Москва не будет обсуждать американский план по Украине на основе утечек и публикаций в СМИ: "Это невозможно и некорректно". По словам Пескова, Кремль будет ждать официальных итогов консультаций США и Украины.

Он также заявил, что встреча российских и американских представителей на этой неделе не планируется.

Переговоры по мирному плану в Женеве - что известно

Как сообщал УНИАН, в воскресенье 23 ноября европейские лидеры срочно собрались в Женеве из-за неожиданного "мирного плана" США, документ, предусматривающий масштабные уступки от Украины.

По итогам переговоров США и Украина заявили о разработке "обновленного и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. При этом в совместном заявлении стороны назвали свое обсуждение "крайне продуктивным" и заявили, что продолжат его в ближайшие дни.

По данным СМИ, украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе отправится в США, где обсудит с Дональдом Трампом ключевые детали мирного плана, в частности, относительно территориальных уступок Украины.

