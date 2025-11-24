Малайзия стремительно набирает популярность среди туристов, но есть нюанс.

В 2025 году Таиланд рассчитывал на рост туристических потоков на волне популярности третьего сезона сериала "Белый лотос". Однако в лидеры в регионе постепенно вырывается совсем другая страна.

Как пишет Travel Off Path, в последние годы интерес международных путешественников к Малайзии растет настолько стремительно, что к 2026 году она вполне может обогнать по популярности Таиланд.

Согласно свежему отчету Tourism Satellite Account 2024, результаты которого приводит малайзийское издание New Straits Times, в следующем году Малайзия ожидает принять более 47 миллионов туристов, что существенно больше прогнозируемых 33 миллионов туристов в Таиланде на 2025 год.

В чем секрет популярности Малайзии

"Несмотря на то, что Малайзия все еще кажется многим западным странам скрытой жемчужиной, она стала неоспоримым центром притяжения, во многом благодаря своей гостеприимной культуре, нетронутым райским уголкам, которые еще не стали известны широкой публике, и безопасности", – говорится в материале.

При этом авторы отмечают интересный нюанс: в первую очередь рост числа туристов в Малайзии на данный момент достигается за счет гостей из соседних стран Азии и Австралии.

Например, жители Сингапура, известного довольно строгими законами, вовсю ездят в "пивные туры" в соседнюю страну, где с этим гораздо проще (даже несмотря на сильное исламское влияние там).

Тем временем, молодые австралийцы отправляются в Малайзию в бюджетные поездки с "рюкзаком".

В то же время, в Малайзии все еще летает довольно мало рейсов из США и Европы, особенно если говорить о прямых перелетах.

Что Малайзия предлагает туристам

Как отмечает журналист Travel Off Path и бывалый путешественник Сэм Сирс, Малайзия – одна из самых многообразных стран Азии, которая может многое предложить, не тратя при этом целое состояние.

При этом, по его словам, однаой из самых недооцененных достопримечательностей страны являются ее феноменальные пляжи, особенно учитывая множество практически неизвестных широкой публике островов.

"Сабах, пожалуй, самый известный своими пляжами. Некоторые путешественники сравнивают его с Бали до его славы, где можно похвастаться дикой, нетронутой природой – от пышных тропических лесов до красочных коралловых рифов. А самое приятное, что из Куала-Лумпура или других крупных азиатских городов туда можно добраться прямым рейсом", – отмечает журналист.

В то же время, добавляет автор материала, сам Куала-Лумпур – это огромный городской район, где находятся одни из лучших магазинов Юго-Восточной Азии, безупречная кухня, отражающая малайское, китайское и индийское культурное влияние, шумные ночные рынки, лабиринты базаров, потрясающие бары на крышах, а еще знаменитые пещеры Бату.

Последние сами по себе являются достопримечательностью, и, что самое главное, их можно посетить совершенно бесплатно. Пещеры Бату, в которых ровно 272 красочные ступени, ведут посетителей в огромную известняковую пещеру, которая также является одним из самых любимых индуистских храмов Малайзии. Эта знаменитая достопримечательность – поистине впечатляющее зрелище, и до нее легко добраться на поезде KTM Komuter, который останавливается прямо у входа.

