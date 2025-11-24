Актер лежит в нейрохирургии.

Актер Арам Арзуманян, известный по украинской комедии "Скажене весілля", попал в больницу с серьезной травмой.

Как сообщается на Instagram-странице агентства PaleArt, Арзуманян случайно упал в оркестровую яму и получил травму головы. Инцидент произошел в воскресенье, 23 ноября, во время исполнения финального номера спектакля "Ladies' Night" в Харькове. Сейчас актер находится в харьковской больнице, его жизни ничего не угрожает.

Сам Арам опубликовал в сети видеообращение, в котором поблагодарил зрителей за поддержку и пообещал как можно быстрее восстановиться:

"Спектакль вчера сыграли, но был нюанс. Для кого-то оркестровая яма - это совсем мало, но мне надо втрое больше лететь ко дну. Короче, травма черепа. Сейчас в больнице лежу, восстанавливаюсь. Спасибо всем, кто написал. И отдельная благодарность - харьковским зрителям, которые так переживают, так волнуются. Это так приятно. Спасибо всем, все будет хорошо".

