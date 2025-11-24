Рассказываем, что значит, когда кошка кладет лапу на хозяина, трогает или начинает "делать массаж" - что скрывается за этим поведением.

Иногда коты начинают трогать вас лапой. Вы не реагируете - снова трогают, уже более настойчиво. Почему они это делают? Многие уверены, что таким образом кошка старается привлечь внимание или "поболтать". Но оказывается, здесь есть не одна причина: рассказываем, что хочет питомец на самом деле, а также, что значит, когда кошка мнёт тебя лапами, словно делает массаж.

Что означает, когда кошка касается вас одной лапой

Кошка кладет лапу на хозяина, или начинает толкать лапой неспроста. Было замечено, что делают они это в нескольких случаях.

Кошка хочет "поговорить"

Чаще всего ваш "хвостик" может начать вас трогать лапой потому, что ему становится скучно. Таким образом он как будто говорит вам: погладь меня, похвали или давай поиграем. Как бы там ни было, этот жест - это просьба уделить внимание, и игнорировать его нельзя. Раз уж кошка сама пришла к вам - поднимайтесь и играйте.

Кошка будит вас

Иногда кот или кошка приходят утром к спящему хозяину, садятся рядом и начинают периодически толкать лапой. С кошачьего языка это переводится так: "Давай, вставай, лентяй, я проголодался, солнце взошло еще в 5 утра, а ты все дрыхнешь".

Ххочешь - не хочешь, а надо вставать, ведь слово кота в доме - закон.

Кошка показывает, что вы - ее собственность

Иногда кошка трогает лапой лицо хозяина или кладет на него лапу - так питомец хочет оставить на вас свой запах, чтобы другая кошка даже не приближалась к чужой "собственности".

Но также этот жест говорит о том, что кошка таким образом о вас заботится - показывает, что привязана к вам, любит вас, а иногда даже хочет таким образом успокоить или утешить. Разве это не мило?

Что значит, когда кошка мнёт тебя лапами

Очень часто кошки начинают делать своему человеку "массаж" - мять передними лапами. Со стороны выглядит забавно, но делают это питомцы не просто так:

это может быть так называемый "молочный шаг" - котята в детстве так мнут маму-кошку, а теперь вы - его мама, поэтому и "терпеть" вам;

кот таким образом оставляет на вас свои метки - на его "территорию" не заходить;

кошка перенервничала и теперь вот таким образом успокаивает себя.

Что происходит с вашим "хвостиком" на самом деле - это уже определять вам. Но в любом случае такой "массаж" - это знак глубокого доверия и, конечно, большой ответственности перед животным.

Ранее мы также рассказывали, что значит, когда кот ложится на тебя или спит только на тебе.

