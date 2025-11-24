Коллеги артиста имеют разные воспоминания о нем.

34 года назад мир потерял одну из самых ярких фигур в истории рок-музыки - Фредди Меркьюри. Но люди, которые знали его лично, утверждают, что легендарный фронтмен Queen был совсем не таким, каким видели его миллионы поклонников.

Как пишет Mirror, барабанщик группы Роджер Тейлор в воспоминаниях отмечал, что публичный образ Меркьюри был лишь ролью, которую он мастерски играл для арены и камер. "В реальной жизни никто не знал Фредди", - вспоминал музыкант.

С ним соглашался и продюсер Рейнхольд Мак, работавший над альбомами Queen в 1980-х и над сольным релизом Меркьюри "Mr. Bad Guy". По его словам, за громким образом рок-бунтаря скрывался неожиданно деликатный и скромный человек:

"Это звучит странно, но он был невероятно застенчивым".

Впрочем, не все коллеги вспоминали фронтмена одинаково тепло. Первый менеджер Queen Норман Шеффилд описывал, что вместе с ростом популярности менялся и характер Меркьюри. По его словам, когда группа стремительно поднималась в чартах, Фредди требовал большего - включая дорогой рояль для работы над хитами. Услышав отказ, он, по воспоминаниям менеджера, ответил фразой, которая позже стала легендарным припевом: "I want it all. I want it now".

Несмотря на противоречивый характер, Меркьюри всегда настаивал на том, что Queen - это не он и "другие". Он хотел, чтобы группу воспринимали как единое целое, в котором все четыре участника равноценны и независимы. Фотограф Мик Рок, который помог сформировать ранний имидж Queen, называл Фредди многогранной личностью, которую мало кто видел настоящей:

"В характере Фредди было по меньшей мере три стороны. Было его прошлое, был настоящий Фредди и был Меркьюри.".

Напомним, Фредди Меркьюри умер 24 ноября 1991 года от осложнений из-за СПИДа, оставив наследие, которое до сих пор влияет на поколения музыкантов и фанатов во всем мире.

