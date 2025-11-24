В социальных сетях американский лидер призвал не надеяться на прогресс, но следить за развитием событий.

Президент США Дональд Трамп призвал не верить в значительный прогресс между Россией и Украиной на фоне переговоров вокруг мирного плана.

"Неужели действительно возможен серьезный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее", - написал Трамп в Truth Social.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, накануне Трамп публично раскритиковал руководство Украины и Европы за сопротивление его мирному плану.

"Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать российскую нефть. США продолжают продавать огромные объемы вооружений НАТО для их передачи Украине", - отметил Трамп. По его словам "коррумпированный Байден" отдавал оружие и деньги бесплатно.

В Женеве США и Украина заявили о разработке "обновленного и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. Рубио заявил после встречи в Женеве с украинской делегацией, что в "мирный план" Трампа будут внесены определенные изменения.

