Европейские власти выступают против ключевых пунктов так называемого мирного плана Трампа.

"Мирный план" США является важной возможностью положить конец войне в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто, которого цитирует The Telegraph.

Также он заявил, что каждый европейский политик "обязан полностью и безоговорочно поддержать этот план", отмечает издание.

В то же время журналисты отмечают, что европейские союзники выступили против ключевых пунктов плана, который разрабатывался США и Россией. В частности это касается территориальных уступок, ограничений вооруженных сил Украины и будущей безопасности страны.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп призвал не верить в значительный прогресс между РФ и Украиной, пока не будет конечного результата. В то же время он отметил, что "возможно, происходит что-то хорошее".

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне переговоров Украина находится в "критическом моменте". Также он добавил, что сейчас на Киев оказывается много политического давления. Он отметил, что во время переговоров Украина скоординировала с США ряд шагов, которые позволяют сохранить на столе переговоров чрезвычайно важные вопросы. В частности это касается обмена пленными и гражданскими.

