Эрдоган: Мирный план Трампа сработает, но есть условие

Лидер Турции подчеркнул, что условия мира должны быть приемлемыми для обеих сторон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал мирный план президента США Дональда Трампа для Украины.

Как сообщает Clash Report, турецкий лидер убежден, что Украина и РФ могут достичь согласия относительно этого плана.

"Возможно ли достичь согласия по этому плану? Да, возможно. Настоящий вопрос заключается в том, как - и именно это нужно решить. Соглашения можно достичь, если план соответствует законным ожиданиям и потребностям безопасности обеих сторон, не создавая новой нестабильности", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что путь к долгосрочному урегулированию войны будет открыт, "если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны".

Мирный план США - последние новости

Напомним, что в Женеве США и Украина заявили о разработке "обновленного и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. Рубио заявил после встречи в Женеве с украинской делегацией, что в "мирный план" Трампа будут внесены определенные изменения.

Украина находится в "критическом моменте", заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на парламентском саммите Крымской платформы в Стокгольме.

Он добавил, что Украина скоординировала с США ряд шагов, которые позволяют сохранить на столе переговоров чрезвычайно важные вопросы. В частности речь идет о полном освобождении всех украинских заключенных по формуле всех на всех, а также гражданских и детей, которых похитила Россия.

