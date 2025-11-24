Эрдоган: Мирный план Трампа сработает, но есть условие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал мирный план президента США Дональда Трампа для Украины.
Как сообщает Clash Report, турецкий лидер убежден, что Украина и РФ могут достичь согласия относительно этого плана.
"Возможно ли достичь согласия по этому плану? Да, возможно. Настоящий вопрос заключается в том, как - и именно это нужно решить. Соглашения можно достичь, если план соответствует законным ожиданиям и потребностям безопасности обеих сторон, не создавая новой нестабильности", - заявил Эрдоган.
Он добавил, что путь к долгосрочному урегулированию войны будет открыт, "если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны".
Мирный план США - последние новости
Напомним, что в Женеве США и Украина заявили о разработке "обновленного и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. Рубио заявил после встречи в Женеве с украинской делегацией, что в "мирный план" Трампа будут внесены определенные изменения.
Украина находится в "критическом моменте", заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на парламентском саммите Крымской платформы в Стокгольме.
Он добавил, что Украина скоординировала с США ряд шагов, которые позволяют сохранить на столе переговоров чрезвычайно важные вопросы. В частности речь идет о полном освобождении всех украинских заключенных по формуле всех на всех, а также гражданских и детей, которых похитила Россия.