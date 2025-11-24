Багаж артиста тщательно проверили.

Украинский певец и актер Сергей Бабкин рассказал о тщательной проверке в аэропорту Белграда, где в его вещах нашли гильзы.

Музыкант написал в своем Instagram-аккаунте, что несколько недель назад его жена Снежана забрала из Харькова сумку, с которой он играл в спектакле "Alice in Wonderland". В те времена сумка была набита холостыми патронами для эффектной стрельбы его героя.

По словам Бабкина, на этот раз он бросил в пустую сумку паспорта и полетел в Праздничный тур, посвященный 25-летию группы 5NIZZA. Во время вылета из Белграда в Будапешт оказалось, что она вовсе не была пуста:

"Стою на контроле. Лента движется. Сумка заезжает в аппарат. Смотрю на лицо сотрудника и понимаю: что-то намечается интересное. Оказывается, под подкладку сумки затесались четыре звуковые гильзы и две гильзы от Калашникова. Откуда взялись последние две - не помню совсем. Дальше был сериал, где я - в главной роли".

Певец говорит, что сербские полицейские и представители спецслужб забрали паспорт и начали тщательно проверять его вещи, а затем - изучать творчество самой группы.

"Два часа приключений... Жизнь такая удивительная. Иногда о твоем творчестве узнают очень неожиданным способом", - добавил Бабкин.

Напомним, в начале года Бабкина и Андрея Запорожца критиковали в сети из-за приглашения на концерт на русском языке.

