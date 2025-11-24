Аграрный сектор выступил против индексации грузовых тарифов УЗ в 2026 году: это вытолкнет грузы на автодороги

Всеукраинский аграрный форум, объединяющий ведущие профильные ассоциации, обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом не допустить повышения грузовых тарифов Укрзализныци в 2026 году, ведь такое решение углубит логистический кризис и снизит конкурентоспособность украинского экспорта.

В обращении отмечается, что предыдущее существенное повышение тарифов в 2022 году уже привело к масштабному переходу грузов с железной дороги на автомобильный транспорт: доля автоперевозок выросла до 50%, а сейчас удерживается на уровне 34-39%, что на 10-15% выше довоенных показателей. По мнению ассоциаций, повторное увеличение ставок может снова оттолкнуть грузоотправителей, что в перспективе уменьшит доходы самой Укрзализныци.

Аграрные ассоциации также отмечают, что пассажирские перевозки УЗ ежегодно создают дефицит более 18 млрд грн. Но в международной практике убыточные пассажирские перевозки компенсируются государством - через прямые дотации, как в США, или систему PSO, как в ЕС. Одна из этих моделей должна быть применена и в Украине.

Аграрии призвали правительство приостановить повышение тарифов на 2026 год, разработать прозрачный механизм тарифообразования и ввести модель PSO для финансирования пассажирского сектора. Также аграрии призвали создать рабочую группу с участием грузоотправителей, утвердить дорожную карту тарифной реформы УЗ и установить четкие правила формирования рыночной стоимости пользования вагонами, в частности через аукционы.

Как известно, УЗ запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки почти на 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом убытки от пассажирских перевозок. Однако, по данным профильных бизнес ассоциаций, это будет иметь разрушительные последствия для экономики. Так, по данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза", такое повышение тарифов приведет к сокращению ВВП на 100 млрд грн, потере валютной выручки на 98 млрд грн, уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и сокращению 76 тысяч рабочих мест, из которых 26 тысяч - в промышленности.