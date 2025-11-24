БЭБ провалило работу по возмещению в бюджет за первые 100 дней работы нового директора Цивинского

Объем средств, возвращенных в бюджет по результатам досудебного расследования за этот период, составляет около 700 млн грн.

За первые 100 дней в должности директора Бюро экономической безопасности Александр Цивинский провел 30 встреч с бизнесом, общественными организациями и международными партнерами. В это же время из Бюро уволились 85 работников. Объем средств, возвращенных в бюджет по результатам досудебного расследования за этот период, составляет около 700 млн грн. Такие данные были предоставлены БЭБ в ответе на запрос издания "Украинские новости".

Согласно официальным показателям, общая сумма возмещенных убытков по уголовным производствам, переданным в суд с января по октябрь 2025 года, составила 3,7 млрд грн. Для сравнения - в первом полугодии, еще до назначения Цивинского, возмещения превышали 3 млрд грн. То есть среднемесячные показатели сократились почти вдвое в течение последних трех месяцев

Сколько за период работы Цивинского начали новых уголовных производств в БЭБ также не ответили, предоставив статистику только с начала года: 2869 производств и 833 дела переданных в суд. Больше всего об уклонении от уплаты налогов - 232 производства. Меньше всего - по контрабанде подакцизных товаров, всего 15 дел.

На запрос о количестве сообщений о подозрении Бюро не предоставило ответ, заявив, что учет таких данных "не предусмотрен". Отказались также обнародовать данные об изъятии подакцизных товаров и оборудования, хотя до сентября такая информация ежемесячно публиковалась на официальном сайте БЭБ согласно постановлению Кабинета Министров.

Интересно, что ранее директор Бюро Александр Цивинский неоднократно подчеркивал открытость Бюро и стремление изменить подходы в работе в сторону прозрачности: "Цель БЭБ - получить доверие людей через конкретные результаты. Мы будем работать не по количеству дел, а по качеству решений и реальному пополнению бюджета воюющей страны".

Напомним, 6 августа Кабинет министров Украины назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности. Сразу после своего назначения Цывинский пообещал провести аттестацию сотрудников БЭБ, однако перезагрузка БЭБ до сих пор не началась. За время пребывания в должности Цивинский только утвердил состав дисциплинарных и аттестационных комиссий. В их состав вошли заместители директора БЭБ, адвокаты, бывшие члены кадровых комиссий Офиса Генерального прокурора, общественные активисты и работники частных компаний.