Он подчеркнул, что кроме Шатурской ГРЭС, в Московской области еще много интересных целей.

Атака украинских дронов по достаточно мощной электростанции в городе Шатура Московской области приятна, в частности, тем, что этот объект расположен в 120 км от Кремля. Об этом заявил в эфире "Радио NV" авиационный эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

По его словам, также эта станция в 112 км от предприятия "Тактическое ракетное вооружение" в подмосковном Королево, которое занимается изготовлением ракет класса Х-101, Х-555 и практически всей номенклатуры ракет, крепящихся под стратегическую или тактическую авиацию.

В то же время Храпчинский объяснил, почему украинские дроны обходят Москву.

"За последние 2 года она существенно нарастила свои способности ПВО, которая была построена в советские времена. Москва в 1949 году активно начала строить систему ПВО за счет двух кругов, в которые входили системы ПВО С-25 "Беркут". Поэтому эта система была названа "линия Беркута", она стала основным первым элементом, на который равнялись при создании систем защиты. Надо понимать масштабы этой системы - это 56 дивизионов, условно говоря, и каждый из них имел по 60 пусковых ракет, 22 РЛС", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас Россия восстанавливает эту систему - она снова строит зенитные башни для своих "Панцирей", что позволяет выявлять угрозу и противодействовать ей за счет пушки. При этом отметил, что, поставив "Панцирь" на башню, россияне увеличивают радиогоризонт обнаружения:

"Обход Москвы - это безусловно правильные действия со стороны наших БПЛА, чтобы не терять ресурсы, когда можно обойти ПВО. Это стимулирует Москву разрабатывать больше систем противодействия БПЛА, а нам за это время надо активнее развивать ракетную программу, чтобы потом их гонять ракетами".

При этом он добавил, что необходимо наращивать удары вокруг Москвы, потому что есть куда бить.

"Приятно, что ударили по ГРЭС, которая когда-то была обеспечена немецким и американским оборудованием, а затем была обновлена также не российским оборудованием", - подчеркнул эксперт.

Атаки по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 ноября дроны атаковали тепловую электростанцию в городе Шатура Московской области, вспыхнул мощный пожар. Были поражены силовые масляные трансформаторы объекта, через которые электростанция передает выработанную электроэнергию в единую энергосистему.

По данным российской Википедии, Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина - одна из старейших электростанций РФ, ее мощность составляет около 1500 МВт.

На фоне инцидента Росавиация временно приостановила работу московского аэропорта "Жуковский".

