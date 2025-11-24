Один из вопросов, который обсуждается - это обмен пленными по формуле "всех на всех".

Украина находится в "критическом моменте", заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на парламентском саммите Крымской платформы в Стокгольме.

"Мы работаем тесно с Соединенными штатами, европейскими партнерами, многими другими странами, определяем шаги, чтобы закончить эту войну России против Украины и принести реальную безопасность. В медиа много шума, много политического давления. Путин хочет легального признания того, что он украл, сломать принципы территориальной целостности и суверенитета. Это самая большая проблема, вы все понимаете, что это значит. Он хочет этого не только от Украины, он хочет этого от всего мира. И это очень опасно", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина скоординировала с США ряд шагов, которые позволяют сохранить на столе переговоров чрезвычайно важные вопросы. В частности речь идет о полном освобождении всех украинских заключенных по формуле всех на всех, а также гражданских и детей, которых похитила Россия.

Видео дня

"Это важные шаги, но чтобы достичь реального мира, надо больше. Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего с США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять нас. И мы и в дальнейшем будем объяснять, насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не обращать внимания, будто все вроде бы "побеждено" само по себе", - добавил Зеленский.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее журналисты Reuters сообщили, что уже на этой неделе президент Володомир Зеленский может отправиться в США и обсудить с Дональдом Трампом "чувствительные вопросы мирного плана, такие как территориальный вопрос".

Между тем Financial Times пишет, что в случае уступок Украины всей территории Донецкой и Луганской областей, как того требует мирный план, Путин сможет получить то, чего ему не удалось захватить военным путем с 2014 года. Отмечается, что такая уступка будет крайне спорной и дестабилизирующей для Украины, что также послужит интересам Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: