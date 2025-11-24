Россия не подпишет ни одно мирное соглашение сейчас, - командир полка 'Ахиллес'

При этом военный убежден, что в ближайшее время мирный план Трампа будет изменен с учетом украинских интересов.

Россия не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора. Такое мнение высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE.

Военный отметил, что детали мирного плана Трампа до сих пор неизвестны. Украина и союзники уже работают над тем, чтобы любые договоренности соответствовали принципам справедливости.

"Мы не знаем, о чем идет речь в этих пунктах. Мы можем только гипотетически представить", - отметил Федоренко.

По его словам, европейские партнеры приложат максимум усилий, чтобы защитить позицию Киева, однако сейчас продолжается давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между Вашингтоном и Киевом.

"Я убежден, что Россия не подпишет ни одного документа. Они в этом не заинтересованы на текущий момент", - отметил Федоренко.

Мирный план Трампа - что известно

Как сообщал УНИАН, мирное предложение, разработанное командой Трампа - вероятно, после консультаций с российскими посредниками - требует от Киева уступок, которые пересекают почти все украинские "красные линии". Впрочем, документ имеет весомые аргументы как "за", так и "против".

В Женеве США и Украина заявили о разработке "обновленного и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. Рубио заявил после встречи в Женеве с украинской делегацией, что в "мирный план" Трампа будут внесены определенные изменения.

