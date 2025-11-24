28 пунктов Дмитриева-Уиткоффа - не ультиматум, как это показалось в начале, а первый предметный документ. Он пойдет в помойку, но на его основе будут строиться уже более предметные договоры, а, как минимум, часть из этих 28 пунктов, после доработки там все равно останется.

Трамп в третий раз пробует предложить почти то же самое (впервые - Овальный кабинет, второй раз - Аляска). Поэтому давайте попробуем понять логику Трампа и что мы, возможно, делаем не так, и ходим по кругу.

Итак, первое - Трамп считает, что остановка войны невозможна без оккупации Донбасса Россией. Это - базовая отправная точка.

Видео дня

Второе - Трамп хочет на этой сделке заработать деньги для США. И россияне ему продают эту опцию. Дмитриев - это экономический бэкофис, который запаковывает предложения в бизнес вещи. Мы же пошли куда худшим путем, подписав соглашение о минералах. Все, что можно с нас взять без обязательств, уже взято. В конце концов, представить себе экономический бэкофис в наших широтах невозможно. Причина - тебя сразу обвинят в коррупции...

Трамп не хочет в этой сделке брать какие-либо обязательства. Ему сверхважно заморозить войну до начала больших переговоров с Китаем, тем самым, привязав Европу к себе и не дав ЕС возможность к люфту.

Также должны всегда учитывать личностный фактор Трампа, который искренне хочет закончить эту войну. Как это будет - для него вопрос вторичный. Кроме того, Трампу нужно перебивать тему Эпштейна победами на внешнем фронте.

Я не открываю здесь Америку, я всего лишь констатирую факты, которые у нас почему-то игнорируются большинством дипломатов и экспертов

Сейчас также стоит обратить внимание на то, что Белый дом провел работу над ошибками и решил подстраховаться. Напомню, после Анкориджа против такого соглашения выступила вся американская пресса. Сейчас Трамп идет хитрее и на данный момент имеем следующие вещи:

Линдси Грэм заявляет о большом прогрессе в антироссийском законодательстве;

"Лукойл", даже продав активы, не сможет завести деньги в Россию;

пока имеем определенный спад в нефтяной торговле Индии и Китая (он временный, но...);

переговоры в Швейцарии и возможные будущие переговоры с Россией - это уже глобальные изменения сами по себе.

Иными словами, чудес в виде "бунта американских медиа", который мы увидели после встречи на Аляске, больше не будет.

Также стоит напомнить: все это происходит на фоне глобального коррупционного скандала в Украине (в ближайшие месяцы он никуда не исчезнет, лишь перейдет в менее горячую фазу) и накануне того момента, когда у Украины закончатся деньги (а ЕС пока не готов дать нам 70 млрд. в 2026-м году).

Отдельно хотел бы обратить внимание на несколько моментов, которые у нас почему-то просто упускаются по умолчанию.

1. Без ЕС переговоры невозможны, потому что ЕС имеет контрольный пакет в санкциях. А ЕС будет выступать за продолжение войны, пока не получит гарантии безопасности для себя. Это - базовая позиция ЕС и все дальнейшие переговоры европейцев так или иначе будут крутиться вокруг этого.

2. Выборы в США состоятся в ноябре 2026 года, а логика выборов предполагает, что Трампу нужен результат в марте-мае. Следовательно, 28 пунктов Дмитриева-Уиткофа хотя и уйдут в помойку, но на их основе будут строиться уже более предметные договоры. При этом часть из этих 28 пунктов после доработки там останутся.

3. В мире, кроме нас и Балтийских стран, никто не хочет развала России. Чудес не будет и Россия в ближайшее время не развалится, а Китай не захватит Сибирь. Также сверхважно понять: цель Путина - не только территории. Его мега цель, чтобы его признали третьим полюсом мира.

Это невозможно, как по мне, но когда мы читаем о возвращении России в Большую восьмерку - это то, без чего сверхсложно представить будущий договор.

4. Украинское общество (как минимум, активная часть) не поддерживает и не будет поддерживать ни одного договора. У нас сложился некий консенсус, который можно свести к формуле: политики (Зеленский) должны сами что-то подписать, а мы (активная часть общества) потом будем их (его) жестко критиковать. Ну, а власть в ответ подготовит своих экспертов, которые будут вести контр войну...

У нас сейчас есть определенное негласное табу на обсуждение по сути. Мы живем в нашей любимой логике "все или ничего", умноженной на логику выборов, в которой живут украинские элиты.

5. В то же время власть (да и оппозиция также) даже в мыслях не имеет провести закрытые дискуссии по этим 28 пунктам, чтобы выработать как "красные линии" так и понимание того, как дальше вести дискуссию. Повторюсь, часть из этих 28 пунктов останется в договоре, который Украина рано или поздно будет подписывать.