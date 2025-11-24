Даже если более выгодное для Украины соглашение будет одобрено Трампом, оно почти наверняка будет заблокировано Россией.

Жесткий срок до 27 ноября, который Дональд Трамп установил Украине для одобрения мирного плана, может быть отодвинут, пишет издание The Economist.

После переговоров с украинской делегацией по мирному плану в Женеве госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны находятся "в процессе разработки" и переговоры должны продолжиться в ближайшие дни.

При этом любое соглашение в Женеве должно быть одобрено и президентом Украины Владимиром Зеленским, и американским лидером Дональдом Трампом, возможно, на встрече в Вашингтоне.

"Однако крайний срок для заключения соглашения, установленный на День благодарения, и угроза потери Украиной доступа к американским разведданным и жизненно важному оружию, были развеяны, по крайней мере, на данный момент", - пишет издание.

Как отмечает издание, план США из 28 пунктов был представлен Зеленскому министром обороны Пентагона Дэном Дрисколлом на встрече в Киеве, и он был "настолько однобоким, что напоминал список российских пожеланий, смешанный с экономическими требованиями Трампа".

При этом план выявил разброд, соперничество и некомпетентность в администрации Трампа, отмечает The Economist:

"(Стив) Виткофф снова предстаёт в роли простака. (Джей Ди) Вэнс снова предстаёт в роли силы, стремящейся подорвать отношения между Америкой и Украиной… На этот раз он продвигал откровенно пророссийский план. Именно Вэнс позвонил Зеленскому, чтобы изложить его условия, а Дрисколл, университетский друг г-на Вэнса, лично передал это сообщение".

При этом Рубио изо всех сил пытался вернуть ситуацию в нужное русло, найдя соглашение с украинцами. Однако, как отмечает издание, все выглядело так, будто он был совершенно не в курсе ситуации.

"В какой-то момент он позвонил встревоженным сенаторам из своего самолёта, чтобы заверить их, что план — российский документ, но затем, спустя несколько часов, дал задний ход. Он написал в социальной сети X, что план, в конце концов, "разработан США", - говорится в статье.

Что касается Трампа, он снова выдал свою глубинную предвзятость: симпатию к России и безразличие к Украине, снова обвинив украинское руководство в "отсутствии благодарности".

"При этом даже если более выгодное для Украины соглашение будет одобрено Трампом, оно почти наверняка будет заблокировано Россией; а любая приемлемая для России сделка, скорее всего, будет отклонена украинским парламентом. Всё это может вскоре привести к новому кризису", - подчеркивается в статье.

Financial Times пишет, что превратить "мирный план" США в нечто более приемлемое для Украины и ее европейских союзников будет непросто. Основные проблемные вопросы - это отказ от Донбасса, гарантии безопасности, сокращение ВСУ, всеобщая амнистия и вопрос замороженных активов РФ.

Тем временем командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что Россия не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора.

