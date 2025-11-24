Жесткий срок до 27 ноября, который Дональд Трамп установил Украине для одобрения мирного плана, может быть отодвинут, пишет издание The Economist.
После переговоров с украинской делегацией по мирному плану в Женеве госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны находятся "в процессе разработки" и переговоры должны продолжиться в ближайшие дни.
При этом любое соглашение в Женеве должно быть одобрено и президентом Украины Владимиром Зеленским, и американским лидером Дональдом Трампом, возможно, на встрече в Вашингтоне.
"Однако крайний срок для заключения соглашения, установленный на День благодарения, и угроза потери Украиной доступа к американским разведданным и жизненно важному оружию, были развеяны, по крайней мере, на данный момент", - пишет издание.
Как отмечает издание, план США из 28 пунктов был представлен Зеленскому министром обороны Пентагона Дэном Дрисколлом на встрече в Киеве, и он был "настолько однобоким, что напоминал список российских пожеланий, смешанный с экономическими требованиями Трампа".
При этом план выявил разброд, соперничество и некомпетентность в администрации Трампа, отмечает The Economist:
"(Стив) Виткофф снова предстаёт в роли простака. (Джей Ди) Вэнс снова предстаёт в роли силы, стремящейся подорвать отношения между Америкой и Украиной… На этот раз он продвигал откровенно пророссийский план. Именно Вэнс позвонил Зеленскому, чтобы изложить его условия, а Дрисколл, университетский друг г-на Вэнса, лично передал это сообщение".
При этом Рубио изо всех сил пытался вернуть ситуацию в нужное русло, найдя соглашение с украинцами. Однако, как отмечает издание, все выглядело так, будто он был совершенно не в курсе ситуации.
"В какой-то момент он позвонил встревоженным сенаторам из своего самолёта, чтобы заверить их, что план — российский документ, но затем, спустя несколько часов, дал задний ход. Он написал в социальной сети X, что план, в конце концов, "разработан США", - говорится в статье.
Что касается Трампа, он снова выдал свою глубинную предвзятость: симпатию к России и безразличие к Украине, снова обвинив украинское руководство в "отсутствии благодарности".
"При этом даже если более выгодное для Украины соглашение будет одобрено Трампом, оно почти наверняка будет заблокировано Россией; а любая приемлемая для России сделка, скорее всего, будет отклонена украинским парламентом. Всё это может вскоре привести к новому кризису", - подчеркивается в статье.
Мирный план США - вы могли это пропустить
Financial Times пишет, что превратить "мирный план" США в нечто более приемлемое для Украины и ее европейских союзников будет непросто. Основные проблемные вопросы - это отказ от Донбасса, гарантии безопасности, сокращение ВСУ, всеобщая амнистия и вопрос замороженных активов РФ.
Тем временем командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что Россия не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора.