Дочь Марины Губы получила ранение.

В понедельник, 24 ноября, российская оккупационная армия нанесла по Херсону артиллерийский удар, во время которого погибла доцент кафедры государственного управления и местного самоуправления Херсонского национального технического университета (ХНТУ), кандидат экономических наук Марина Губа. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Как отметил глава военной администрации, трагедия произошла в Днепровском районе города - оккупанты целенаправленно покрыли огнем жилые дома, из-за чего в домах разбиты окна, фасады, кровли. Один из вражеских снарядов убил пожилую херсонку, которая шла по улице.

"Утром в Херсоне российские террористы убили Марину Губу - доцента кафедры государственного управления и местного самоуправления Херсонского национального технического университета. Для образовательного сообщества Херсонщины это большая потеря. Коллеги вспоминают Марину Игоревну как интеллектуального, ответственного, теплого и очень искреннего человека... Вечная и светлая память!" - подчеркнул Прокудин.

По словам чиновника, Губа воспитала не одно поколение специалистов, которые и сегодня работают над развитием и восстановлением Херсонщины.

О гибели женщины также рассказала доцент кафедры дизайна указанного университета Мария Артеменко, которая также обнародовала фото Губы.

"На этом ярком фотовспоминании с коллегами на одну жизнь стало меньше... Трагическая новость - сегодня при утреннем обстреле Херсона убита Марина Игоревна Губа - кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного управления и местного самоуправления ХНТУ... Ее дочь ранена... Слов нет..." - написала Артеменко в Facebook.

По данным пресс-службы Херсонской областной прокуратуры, женщина погибла утром, в результате обстрела Херсона - около 09:10 российские военные ударили по городу из артиллерии.

"В результате атаки погибла 61-летняя женщина, еще одна - 39-летняя - получила ранения. Обе находились на улице в момент удара", - пояснили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

РФ бьет по Херсону

Напомним, днем 6 ноября армия РФ атаковала дроном общественный транспорт Херсона - взрывчатку сбросили на маршрутный пассажирский автобус. В результате атаки пострадали трое пассажиров - 74-летняя женщина, 43-летний мужчина и 14-летняя девочка. Это произошло в Днепровском районе города. Женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а мужчина - контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы и тому подобное. У подростка - контузия, минно-взрывная травма и острая реакция на стресс.

