Успехи у РФ есть, но не везде: эксперт раскрыл ситуацию на самых горячих направлениях фронта

В частности есть позитивные новости для Украины в Купянске, говорит Михаил Жирохов.

В Покровске продолжаются тяжелые уличные бои и ситуация в городе постоянно меняется. Об этом рассказал Михаил Жирохов, военный эксперт, в эфире на Radio NV.

"Не является правдой, что россияне контролируют весь Покровск. Не является правдой, что мы контролируем. Северная часть Покровска находится под четким контролем наших военных. И россияне пытаются продвинуться, и мы пытаемся продвинуться. И я думаю, что наше командование в ближайшее время перебросит туда резервы. Резервы там, я так понимаю, определенные есть. И битва за Покровск продолжается, в ближайшее время будет какой-то результат. Результат в том смысле, что либо россияне будут отброшены, либо стабилизируется если не линия фронта, то какая-то линия соприкосновения", - сказал Жирохов.

В Запорожской области россияне переиграли нас в оперативном плане

В то же время он отметил, что сложной ситуация для Сил обороны Украины является в Запорожской области. В частности есть угроза и для самого областного центра.

"Последние события, что Запорожье было обстреляно из РСЗО "Град". Такого не было. Если используют стандартный "Град" - это 20 км. А если более модернизированный - это 40 км. Но в любом случае это такие случаи, которые до этого не фиксировались", - отметил Жирохов.

Он добавил, что внезапное продвижение РФ в Запорожской области может быть в том числе связано с просчетами украинского командования и разведки. В частности относительно численности личного состава РФ.

"Была информация, что россияне снимают с Запорожского направления и бросают все на Покровский. И это определенным образом было успокаивающим для командиров тех подразделений, которые там находились. А оказалось, что они не забирали свои подразделения, а наоборот усиливали. И поэтому продвижение там на 5, а некоторые говорили и о 10 км. Это результат того, что недостаточно было разведывательной информации. Россияне в оперативном плане просто переиграли. Но я не вижу такого, что завтра россияне сойдут танками в Запорожье или еще что-то", - добавил Жирохов.

В районе Купянска есть очень позитивные изменения для Сил обороны

Между тем в Купянске, по словам эксперта, ситуация противоположная. В частности он прокомментировал слова Путина о том, что РФ якобы полностью захватила город. По словам эксперта, такие заявления кремлевского лидера означают, что ему подают ту информацию, которую он хочет слышать.

"Я могу сказать, что наоборот положение россиян в самом Купянске за последние недели ухудшилось и их наступление, оно, можно сказать, выдохлось... Я бы так очень осторожно сказал, что там есть очень позитивные изменения, которые еще не попали ни на официальные карты, ни на карты Deepstate", - рассказал Жирохов.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали о продвижении российских захватчиков в Покровске. Отмечалось, что враг имел успехи как в самом городе, так и в этом районе - вблизи Даченского к югу от Мирнограда.

Между тем в 7 ДШВ сообщили, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Покровске. Там отметили, что на днях 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" провел зачистку железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный в городе.

