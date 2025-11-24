Самым популярным в этом сегменте стал электрический кроссовер Tesla Model Y.

В течение октября украинцы приобрели 9,6 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до пяти лет.

Как сообщает "Укравтопром", в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 26,1 тысячи легковушек с пробегом. Таким образом, авто в возрасте до 5 лет составили 37% этого количества.

Отмечается, что наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили (57%). Сразу за ними следуют бензиновые авто с показателем в 29%. Третье место заняли гибридные авто, на которые пришлось 9% рынка в этом сегменте. Дизельные машины и авто с ГБО заняли 4% и 1% рынка, соответственно.

Самые популярные подержанные авто в возрасте до пяти лет:

Tesla Model Y - 942 единиц;

Tesla Model 3 - 602;

Kia Niro - 438;

Nissan Rogue - 290;

Hyundai Kona - 280;

Mazda CX5 - 241;

Volkswagen Tiguan - 227;

Audi E-Tron Sportback - 185;

Hyundai Ioniq 5 - 183;

Chevrolet Bolt - 182.

В октябре украинский автопарк пополнили почти 10,5 тысячи электрокаров. В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской и Днепропетровской областей тогда стал автомобиль Volkswagen ID.UNYX.

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковушек стали столица и Киевская область, а также Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Тогда бестселлером месяца на рынке новых авто столицы стал кроссовер Toyota RAV-4.

