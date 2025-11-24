РФ атакует Одессу средь бела дня: Плетенчук объяснил, что происходит

В Черном море на поведение противника могут влиять и погодные условия.

В последнее время оккупационная армия РФ осуществляет по Одессе и Одесской области дроновые атаки, которые могут длиться более 7 часов подряд - в Военно-морских силах ВС Украины считают, что таким образом Москва демонстрирует свою "дипломатическую" реакцию на возможные переговоры.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Этот вопрос лежит даже не в военной плоскости. Это больше вопрос геополитический, в принципе. Если мы просто посмотрим в ретроспективе, то заметим, что российские агрессоры всегда усиливают давление на нас, как только заходит речь о каких-либо переговорах... Как только заходит речь о том, что возможен какой-то диалог, они сразу начинают усиливать давление. Это - так называемая московская дипломатия. Поэтому в принципе это вполне в их духе", - сказал представитель ВМС.

Что касается эффективности таких дневных ударов, по словам спикера, днем эти цели лучше видны - таким образом, эффективность сбития выше, чем ночью.

Плетенчук также рассказал о применении врагом ракет типа "Калибр" с территории Черного моря: "Относительно применения ситуации стала. Это два раза в месяц в среднем. В этом месяце они уже свой лимит выполнили. Хочется верить, что на этом ее остановятся, но, конечно, ожидать можно чего угодно, и мы всегда остаемся на страже. Что касается в целом выходов - это стало довольно редко происходить. В частности, могут влиять и погодные условия - все же сейчас межсезонье, но, как вы видите, они такое мягкое до сих пор", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что российские корабли фактически в море не наблюдается. В то же время работает вражеская, но она не может позволить себе приблизиться, в частности к побережью Одесской области. Однако противник готов рисковать разведывательными дронами, которые периодически теряет. Иногда россияне применяют дроны-разведчики в интересах своих подразделений, которые наносят удары баллистикой с территории временно оккупированного Крыма, в частности по Одесской области. Как пояснил Плетенчук, в зоне внимания подразделений армии-агрессора, которые базируются в Крыму, в основном южная часть Украины.

Ситуация в Черном море - что происходит

Напомним, ранее в ВМС ВСУ объяснили, что РФ пытается помешать работе зернового коридора, потому что он как кость поперек горла у оккупантов. Потому что стала работа "коридора" - экспортные возможности, возможность наполнять бюджет Украины. Как отметили в ВМС, несмотря на все попытки россиян, военные моряки продолжают успешно выполнять задачи. За два года количество судов, которые уже воспользовались коридором, превышает 6 тысяч единиц.

