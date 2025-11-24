До конца недели погодные условия будут иметь переменчивый характер, только на западе будут временами снег и гололедица.

До конца ноября в Украине ожидается аномально теплая и неустойчивая погода, значительно прохладнее будет в западных регионах. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно прогнозу, на этой неделе погодные условия будут иметь изменчивый характер с неравномерным распределением температурного поля, осадков и колебаниями атмосферного давления.

Так, в западных областях ожидается холодная погода, временами со снегом и гололедом на дорогах, а на остальной территории продолжится господство аномально теплых воздушных масс с юга Европы и Турции.

"В понедельник, 24 ноября, на территории нашей страны ожидается контрастная и неустойчивая погода. В западных областях местами небольшой снег, на дорогах гололедица; в остальных регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны отдельные грозы. Ветер южный с переходом на юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в западных регионах ночью составит -2...-7 °С, днем -1...+4 °С; в остальных областях ночью 0...+11 °С, днем +4...+12 °С, на крайнем юго-востоке местами +13...+16 °С", - отметил синоптик.

Во вторник, 25 ноября, по его словам, в западных регионах ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода под влиянием антициклона. Ночью и в первой половине дня местами будет наблюдаться туман. Ветер ночью переменных направлений, 3 - 8 м/с, днем южный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью -3...+3 °С, днем +2...+7 °С; в южных и восточных областях ночью +2...+7 °С, днем воздух прогреется до +8...+13 °С.

Также Кибальчич рассказал, что в среду, 26 ноября, на большей части территории Украины осадков не предвидится, лишь на крайнем западе пройдут небольшие, временами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер южный/юго-восточный, 7 - 12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью составит -2...+4 °С, днем +4...+10 °С; в остальных регионах ночью +4...+10 °С, днем +9...+14 °С, на крайнем юге и в Крыму +13...+18 °С.

"В четверг, 27 ноября, под влиянием малоподвижного атмосферного фронта ожидаются дожди и туманы в южных, центральных и восточных областях. На севере и западе Украины будет преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, на Правобережье западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью будет колебаться в пределах -3...+2 °С, днем -1...+4 °С; в других регионах ночью +5...+11 °С, днем +7...+13 °С, на юго-востоке и в Крыму +12...+17 °С", - сообщил синоптик.

Кроме того, он отметил, что в пятницу, 28 ноября, неустойчивый характер погоды с осадками ожидается в южных, центральных и восточных регионах. Здесь пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В западных и северных областях без существенных осадков. Ветер северный/северо-западный, 5 - 10 м/с, на юге местами порывы 15 - 17 м/с. Температура днем +1...+6 °С; в остальных регионах ночью +4...+10 °С, днем +5...+12 °С.

"В субботу, 29 ноября, на территории Украины будет преобладать антициклональный характер погоды, поэтому существенных осадков не предвидится. В воскресенье, 30 ноября, под влиянием антициклона сохранится устойчивая погода без осадков по всей Украине. Кое-где возможен туман", - резюмировал Кибальчич.

Как сообщал УНИАН, в Карпатах горы закидало снегом и сковало крепким морозом. По состоянию на 7:15 понедельника, 24 ноября, на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, ветер юго-западный 10 м/с, температура воздуха -12 ⁰С.

24 ноября в Украине - облачная погода с прояснениями. В Киеве и Киевской области ожидается тоже облачная погода с прояснениями. Ночью - мокрый снег и дождь, днем - без осадков. Температура ночью опустится минимум до 0°. Днем будет до 5° тепла.

