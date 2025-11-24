'Работа будет продолжаться': в ВМС рассказали, какие российские цели есть в Крыму

В зоне внимания армии РФ, подразделения которой базируются на полуострове, в основном южная часть Украины.

На территории временно оккупированного Крыма остается много целей для отработки ВСУ, в частности дислокация российских морпехов и аэродромы. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в Крыму находятся определенные подразделения армии РФ, оккупированный полуостров является базой для некоторых российских подразделений, в частности для морской пехоты. Военный пояснил, что речь идет о бригаде российских морпехов, которые по численности "на самом деле уже являются дивизией".

"Целей там хватает. Не следует забывать об аэродромах, которых там можно полдесятка насчитать, откуда россияне взлетают и, соответственно, имеют возможность вокруг Крыма патрулировать и иногда даже осуществлять ракетные пуски. Да, не настолько эффективны, как они бы хотели... В принципе работа продолжается по многим направлениям. Кроме того, это и места хранения как горючего, так и боеприпасов", - рассказал Плетенчук.

Видео дня

В любом случае, отметил военный, работа ВСУ продолжается - в Крыму происходят постоянно "какие-то поражения", в частности с участием Военно-морских сил Украины. Иногда такие удары достаточно успешны, например, когда в поле зрения украинских военных попадают пункты управления или места стоянки дронов-разведчиков. Спикер подчеркнул:

"Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, конечно. Целей там хватает".

По его словам, в Крыму остаются мощности (материально-техническая база), предназначенные для ремонта кораблей, однако воспользоваться этим оккупанты себе пока не позволяют. Плетенчук пояснил, что корабль, который находится в доке, с одной стороны - неинтересная цель, потому что такая единица небоеспособна. С другой стороны - это постоянная, неподвижная цель, в которую проще попасть.

Представитель ВМС добавил. что в составе Черноморского флота РФ осталось не так много кораблей, которые еще не получали повреждений от атак, осуществляемых ВСУ.

По словам представителя, оккупанты с территории Крыма наносят удары баллистикой, в частности по Одесской области. Как пояснил Плетенчук, в зоне внимания подразделений армии-агрессора, которые базируются на полуострове, в основном южная часть Украины.

Война в Украине - удары по Крыму

Напомним, недавно в оккупированном Крыму ВСУ поразили ряд дорогостоящих военных объектов РФ. Среди них - корабельный многофункциональный вертолет Ка-27, аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10", радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У", РЛС "Небо-СВ" в купольной конструкции и РЛС П-18 "Терек".

Ранее бойцы ГУР атаковали в Крыму объекты системы противовоздушной обороны - пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: