Искусственный интеллект развивается настолько быстро, что может вызвать настоящее "цунами" на рынке труда.

В развитых странах под влиянием искусственного интеллекта (ИИ) могут оказаться около 60% рабочих мест.

Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на саммите G20.

По ее словам, мировая экономика развивается лучше, чем опасались в МВФ, но хуже, чем нужно. Главная причина медленного роста - медленный рост производительности. ИИ может изменить эту тенденцию, добавив почти 1% к глобальному росту экономики.

Георгиева также отметила, что искусственный интеллект проникает в нашу жизнь чрезвычайно быстро, но не все страны готовы к этому.

"В развитых экономиках под влияние изменений может попасть 60% рабочих мест, на развивающихся рынках - около 40%, а в странах с низким доходом - 26%. Таким образом, искусственный интеллект накрывает рынок труда, как цунами", - отметила она.

Георгиева призвала правительства сосредоточиться на внутренней политике, которая повышает готовность к ИИ (развития навыков, создания инфраструктуры и налоговых условий, стимулирующих инновации). Она также отметила необходимость создания под эгидой ООН общей этической и регуляторной платформы и важности помощи развивающимся странам, чтобы они не отставали в технологическом развитии.

Искусственный интеллект и рынок труда - главные новости

Бизнес-журнал Forbes писал, что есть ряд высокооплачиваемых профессий, которые искусственный интеллект не сможет заменить в ближайшее время. Самыми устойчивыми к автоматизации остаются роли, где требуются человеческое взаимодействие, оценка ситуаций и эмоциональный интеллект.

Так, наименее уязвимыми к автоматизации остаются медики, рабочие специальности (электрики, сантехники, монтажники), руководящие должности, креативные профессии, а также технические специальности, создающие и управляющие системами ИИ.

Генеральный директор OpenAI и создатель ChatGPT Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект покажет, какие виды деятельности действительно создают ценность, а какие лишь имитируют труд.

