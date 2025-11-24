Возле Чернобыля зафиксировали крошечную интересную птичку

Зимой красивые "малыши" присоединяются к смешанным стаям мелких птиц и вместе странствуют по лесам в поисках пищи.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали удивительную птицу - синицу длиннохвостую.

Об этом рассказали в заповеднике и обнародовали фото, на котором можно увидеть птицу, которая похожа на детскую игрушку.

"На территории Чернобыльского заповедника - это немногочисленный вид в период гнездования. Чаще всего поселяется в густых кустарниковых зарослях, где искусно строит свое шарообразное гнездо. Оно обычно повторяет структуру и цвета окружающей растительности, что обеспечивает надежную маскировку от различных хищников", - рассказали в заповеднике.

По словам исследователей, осенью по территории заповедника пролетает большое количество длиннохвостых синиц. Птицы движутся дружными стайками сквозь кроны деревьев и кустарники, наполняя пространство своими мелодичными, звонкими голосами.

Зимой эти красивые птички присоединяются к смешанным стаям мелких птиц и вместе странствуют по лесам в поисках пищи.

"Длиннохвостые синицы - очень социальные птицы: их всегда можно увидеть стайками, а в период гнездования пара держится рядом и действует как слаженная команда", - объясняют исследователи.

Синица длиннохвостая: что о ней известно

Синица длиннохвостая или ополовник обыкновенный - оседлая, кочевая птица, размерами меньше воробья, с хвостом длиннее тела. Масса тела 7-9 г, длина - около 14 см. Зов - тихое короткое "чер", часто подает высокотональное трехсложное "тси - тси - тси". Гнездо мостит на дереве в разветвлении ветвей. Оно сплетено в виде вытянутого шара с дыркой-входом в верхней части, замаскированное вплетенными в него кусочками лишайников, мха, травинками. Внутри гнездо вымощено перьями. Кладка из 8-14 белых с розовыми крапинками яиц, в конце апреля - начале мая. Через две недели вылупляются птенцы, которые уже через две недели могут летать.

Другие редкие животные в Украине

Напомним, недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике фотоловушки зафиксировали, как ночью гуляют в дикой природе редкие лошади Пржевальского. По словам исследователей, даже в темноте жизнь в зоне отчуждения не замирает, а для диких лошадей ночь - не помеха. Это, скорее, еще одна возможность почувствовать свободу там, где природа получила шанс на возрождение.

