Звездный артист оставил после себя уникальное творческое наследие.

Немецкий актер и культовая фигура мирового артхауса Удо Кир, который прославился ролями в лентах "Мой личный штат Айдахо", "Плоть для Франкенштейна" и "Кровь для Дракулы", умер в воскресенье утром в возрасте 81 года.

Как передает Variety, о смерти сообщил его партнер, художник Делберт Макбрайд. За более чем пять десятилетий карьеры Кир снялся в более чем 200 фильмах и работал с режиссерами и художниками, которые формировали современный кинематограф, - от Энди Уорхола и Райнера Вернера Фассбиндера до Ларса фон Триера и Гаса Ван Сента.

Мировое признание он получил в 1970-х, когда сыграл главные роли в "Плоти для Франкенштейна" (1973) и "Крови для Дракулы" (1974), созданных Полом Моррисси и Уорхолом. Эти работы стали провокационными переосмыслениями классики ужасов, а Кир - новым лицом авангардного кино.

Далее актер активно работал в Европе и снялся в ряде картин Фассбиндера, включая "The Stationmaster's Wife", "Третье поколение" и "Лили Марлен". На Берлинском кинофестивале он познакомился с Гасом Ван Сентом, который помог актеру начать карьеру в США и получить разрешение на работу. Американскому зрителю Кира впервые широко представили в фильме "Мой собственный штат Айдахо" (1991), где он играл вместе с Ривером Финиксом и Киану Ривзом.

В начале 1990-х Кир начал долгое сотрудничество с Ларсом фон Триером, сыграв в фильмах "Эпидемия", "Европа", "Разбивая волны", "Танцуя в темноте", "Догвилль", "Меланхолия" и "Нимфоманка. Часть II". Параллельно он снимался в крупных голливудских проектах: "Эйс Вентура: Детектив по розыску домашних животных", "Армагеддон", "Блэйд".

В последнее время Кир снялся в фильме Клебера Мендонсы Филью "Тайный агент", за который Вагнер Моура получил награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале 2025 года.

Биография Удо Кирспе

Удо Кирспе родился 14 октября 1944 года в Кельне в больнице, которую во время его рождения бомбили союзные войска. В 18 лет переехал в Лондон, где познакомился с Райнером Вернером Фассбиндером и решил стать актером.

За свою карьеру снялся в более двух сотнях фильмов и стал одной из главных фигур независимого и артхаусного кинематографа. В течение жизни активно работал в Европе и США, сотрудничал с Энди Уорхолом, Полом Моррисси, Гасом Ван Сентом, Вернером Герцогом, Майклом Беем и Ларсом фон Триером.

Много лет жил в Лос-Анджелесе и Палм-Спрингс, коллекционировал искусство, занимался архитектурой и был постоянным гостем местного кинофестиваля, где пользовался большой любовью зрителей.

